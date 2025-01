Abgang beim FSV Optik Rathenow: Vladislav Lukanov verlässt Oberligist

Zwei Jahre Engagement am Vogelgesang

Vladislav Lukanov kam vor zweieinhalb Jahren aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach Rathenow und fand sich schnell in der Defensive des Teams zurecht. Während seiner Zeit bei Optik Rathenow sammelte er in 46 Einsätzen insgesamt 2861 Minuten auf dem Platz und trug in der Saison 2022/23 mit einem Tor dazu bei, dass die Mannschaft ihre Klasse in der NOFV-Oberliga Nord halten konnte.

Besonders in seiner ersten Spielzeit bei den Rathenowern entwickelte sich Lukanov zu einem festen Bestandteil der Defensive. In der laufenden Saison stand er in zehn Ligaspielen auf dem Platz.

Schwierige Ausgangslage für die Rückrunde

Mit Platz 12 und 19 Punkten aus 15 Spielen befindet sich Optik Rathenow in einer gefährdeten Tabellenregion, da wahrscheinlich die letzten drei Plätze den direkten Abstieg bedeuten werden. Der Verlust von Lukanov stellt Trainer und Team vor zusätzliche Herausforderungen.

Das erste Pflichtspiel des Jahres steht am 15. Februar 2025 beim ungeschlagenen Tabellenführer SV Lichtenberg 47 an – eine Mammutaufgabe für die Rathenower, die dringend Punkte benötigen, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren.

Rückblick auf Lukanovs Karriere

Bevor er nach Rathenow kam, spielte Vladislav Lukanov für den TuS Mechtersheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, wo er in 16 Partien zwei Tore erzielte. Seine fußballerischen Wurzeln liegen in der Jugend, wo er in der A-Junioren-Bundesliga erste Erfahrungen sammelte.

Auch wenn seine Zeit bei Optik Rathenow vergleichsweise kurz war, hinterlässt Lukanov sportlich und menschlich eine Lücke.