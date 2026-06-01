Abbrüche, Wertungen, TV89 Zuffenhausen siegt 6:5, Toreflut in Kemnat

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
+++
+++
TV Nebringen – Spvgg. Holzgerlingen II 5:1
Der TV Nebringen feierte einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die Spvgg. Holzgerlingen II. Mann des Tages war Mika Benz, der bereits in der ersten Halbzeit mit Treffern in der 17., 32. und 37. Minute einen Hattrick schnürte und seine Mannschaft klar in Führung brachte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nebringen dominant. Mika Benz erhöhte in der 51. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages auf 4:0. Kevin Humm legte in der 60. Minute das fünfte Tor nach. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Lasse Mornhinweg in der 81. Minute zum 1:5-Endstand.
TSV Waldenbuch – SV Magstadt 3:1
Der TSV Waldenbuch setzte sich vor 50 Zuschauern mit 3:1 gegen den SV Magstadt durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte David Juric die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, denn Giuseppe Liparoti glich bereits in der 57. Minute zum 1:1 aus. In der Schlussphase entschied der TSV Waldenbuch die Begegnung jedoch für sich. Marius Kohler traf in der 79. Minute zum 2:1, ehe Kai Patrick Kohler in der 90. Minute den Endstand herstellte.
SV Oberjesingen – TV Gültstein 3:0
Der SV Oberjesingen gewann souverän mit 3:0 gegen den TV Gültstein. Muhammed Uyar brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Kurz vor der Pause unterlief Falk Buhlmann in der 41. Minute ein Eigentor zum 2:0. Den Schlusspunkt setzte Lucas Noll in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit mit seinem Treffer zum 3:0.
VfL Sindelfingen II – Türk. SV Herrenberg 0:3/Wertung
Die Partie wurde mit 3:0 zugunsten des Türk. SV Herrenberg gewertet.
Spvgg Aidlingen – TV Altdorf abgebrochen
Die Begegnung zwischen der Spvgg Aidlingen und dem TV Altdorf wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
TSV Schönaich – TSV Kuppingen abgebrochen
Das Spiel zwischen dem TSV Schönaich und dem TSV Kuppingen konnte nicht regulär beendet werden und wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
SV Böblingen II – GSV Maichingen II abgebrochen
Auch die Partie zwischen dem SV Böblingen II und dem GSV Maichingen II wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++