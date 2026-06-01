 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Abbrüche, Wertungen, TV89 Zuffenhausen siegt 6:5, Toreflut in Kemnat

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SC Stammheim – TV89 Zuffenhausen 5:6

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim 5:6 zwischen dem SC Stammheim und dem TV89 Zuffenhausen. Alieu Darboe brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Ekrem Sahin in der 40. Minute den Ausgleich bescherte. Kurz vor der Pause drehte Diem Julien Palenfo mit seinem Treffer in der Nachspielzeit die Partie zugunsten der Gastgeber. Direkt nach Wiederbeginn schlug der TV89 doppelt zu: Anwar Moutot traf in der 46. Minute zum 2:2, nur Sekunden später stellte Erdem Erarslan auf 3:2 für die Gäste. Umut Yürük erhöhte in der 60. Minute auf 4:2 und verwandelte in der 69. Minute zusätzlich einen Foulelfmeter zum 5:3. Der SC Stammheim kämpfte sich mehrfach zurück. Nikitas Skordoulis verkürzte in der 64. Minute, Silvio Tsiapi machte es in der 79. Minute wieder spannend. Doch Alieu Darboe sorgte in der 83. Minute für das zwischenzeitliche 6:4. Der zweite Treffer von Nikitas Skordoulis in der 85. Minute kam letztlich zu spät.

SG Weilimdorf – OFK Beograd Stuttgart 2:1

Die SG Weilimdorf setzte sich mit 2:1 gegen OFK Beograd Stuttgart durch. Nikola Lakovic brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Leon Üblacker gelang sieben Minuten später der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erzielte Shawn Christiansen in der 57. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. OFK Beograd Stuttgart hatte anschließend die große Chance zum Ausgleich, doch Nikola Lakovic scheiterte in der 60. Minute mit einem Foulelfmeter am gegnerischen Torwart.

Türkspor Stuttgart – TB Untertürkheim 4:0

Türkspor Stuttgart feierte einen klaren 4:0-Erfolg gegen den TB Untertürkheim. Emir Dogansoy stellte bereits in der 8. Minute die Weichen auf Sieg. Ein Eigentor von Tobias Bitsch in der 57. Minute erhöhte den Vorsprung. In der Schlussphase sorgte Shkemb Miftari mit seinen Treffern in der 70. und 76. Minute für den deutlichen Endstand.

Sportvg Feuerbach – SG Stuttgart West 0:1

Die SG Stuttgart West gewann knapp mit 1:0 bei der Sportvg Feuerbach. Das entscheidende Tor erzielte Niclas Klausmann bereits in der 26. Minute. In der Nachspielzeit sah Jonathan Derichs von der SG Stuttgart West noch die Gelb-Rote Karte, am Auswärtssieg änderte dies jedoch nichts mehr.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TV Zazenhausen 5:2

Der TSV Mühlhausen/Stuttgart setzte sich mit 5:2 gegen den TV Zazenhausen durch. Milos Bjelkic traf bereits in der 8. Minute zur Führung, Elmen Ese legte zwei Minuten später nach. Marcel Fidler erhöhte in der 26. Minute auf 3:0. Die Gäste meldeten sich noch vor der Pause zurück. Nico Friedlein verkürzte in der 38. Minute, Sinan Serce stellte in der 42. Minute den Anschluss her. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lorik Bytyci per Handelfmeter in der 69. Minute für das 4:2, ehe Ahmed Elqayem in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte.

TSV Uhlbach – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 4:4

Ein spektakuläres Remis lieferten sich der TSV Uhlbach und die TSVgg Stuttgart-Münster. Shawn Travis Ogayo brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung, Joshua Menger erhöhte in der 15. Minute und verwandelte in der 25. Minute zusätzlich einen Foulelfmeter zum 3:0. Die Gäste kämpften sich jedoch zurück. Ismet Alkan traf per Handelfmeter in der 28. Minute und verkürzte in der 35. Minute erneut. Noch vor der Pause stellte Shawn Travis Ogayo mit seinem zweiten Treffer in der 43. Minute auf 4:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten Marko Sorgic in der 51. Minute und Bent Andert in der 84. Minute für den Ausgleich zum 4:4-Endstand.

SV Prag Stuttgart – SportKultur Stuttgart 3:0/Wertung

Die Partie wurde zugunsten des SV Prag Stuttgart mit 3:0 gewertet.

SSV Zuffenhausen – TSV Weilimdorf II 4:2

Der SSV Zuffenhausen gewann mit 4:2 gegen den TSV Weilimdorf II. Oktay Yilmaz brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung, Dennis Klose erhöhte in der 21. Minute. Denis Windhager verkürzte in der 25. Minute für die Gäste. Robert Kottwitz stellte in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem Anschlusstreffer von Sascha Kraft in der 63. Minute blieb die Begegnung offen, ehe Dennis Wagner in der 88. Minute per Foulelfmeter den Endstand herstellte.

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Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – SpVgg Stetten/Filder 2:3

Die SpVgg Stetten/Filder nahm beim SV Vaihingen II drei Punkte mit. Tobias Burghardt brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Robin Hock erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause verkürzte Marco Pisacane in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel stellte Julian Bega in der 66. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Spannend wurde es noch einmal, als Tom Irion in der 92. Minute den Anschlusstreffer erzielte, doch die Gäste brachten den knappen Erfolg über die Zeit.

KV Plieningen – TSV Rohr Stuttgart 0:5

Der TSV Rohr Stuttgart feierte einen souveränen 5:0-Auswärtssieg beim KV Plieningen. Giampiero Lapeschi sorgte mit Treffern in der 4. und 13. Minute früh für klare Verhältnisse. Daniel Johne erhöhte bereits in der 18. Minute auf 3:0. Für die Gastgeber wurde die Aufgabe noch schwerer, als Florian Horn in der 22. Minute die Rote Karte sah. Samir Ramic stellte in der 41. Minute auf 4:0, ehe Fabian Rück in der 75. Minute den Endstand markierte.

TV Kemnat – MK Makedonija Stuttgart 5:6

Ein spektakuläres Offensivspiel endete mit einem 6:5-Erfolg von MK Makedonija Stuttgart beim TV Kemnat. Reinhard Eißler brachte die Gastgeber in der 6. Minute in Führung, doch Miroslav Jeremic glich in der 12. Minute aus. Dominik Bajrami drehte die Partie mit Treffern in der 17. und 19. Minute, bevor Ljupco Kolev in der 33. Minute auf 4:1 erhöhte.

Jochen Bräuning verkürzte in der 43. Minute auf 2:4. Nach dem Seitenwechsel traf Ljupco Kolev in der 54. Minute zum 5:2. Lange schien die Partie entschieden, ehe Robel Semere in der 83. Minute und Dominik Bayer in der 86. Minute den TV Kemnat wieder heranbrachten. Nils Genter sorgte in der 89. Minute für das 6:4, bevor Jochen Bräuning in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Mehr als das 5:6 gelang den Gastgebern jedoch nicht mehr.

SpVgg 1887 Möhringen – SV Hoffeld 2:3

Der SV Hoffeld drehte die Partie bei der SpVgg 1887 Möhringen und gewann mit 3:2. Samet Ogul brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Patrick Wüst sorgte nach dem Seitenwechsel mit Treffern in der 49. und 63. Minute für die Wende. Thorsten Waldmüller erhöhte in der 69. Minute auf 3:1. Etienne Friedrich brachte die Gastgeber in der 81. Minute noch einmal heran, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Sillenbuch 8:3

Elf Tore bekamen die 100 Zuschauer beim deutlichen 8:3-Erfolg des FSV Waldebene Stuttgart Ost gegen den SV Sillenbuch zu sehen. Leon Renner brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Calvin Groh glich nur zwei Minuten später aus. Eric Lauble traf in der 36. Minute zum 2:1, ehe Nikolaus Meyding in der 42. Minute erneut ausglich. Nach der Pause zog der FSV davon. Leon Renner stellte in der 50. Minute auf 3:2, Christian Stürner erhöhte in der 57. Minute. Max Klobeck verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 5:2. Leon Cesarano traf in der 74. Minute zum 6:2, Luis Schütz erhöhte in der 83. Minute. Mit seinem zweiten Treffer stellte Leon Cesarano in der 87. Minute auf 8:2. Den Schlusspunkt setzte Niklas Gerber mit einem Foulelfmeter in der 90. Minute zum 3:8 aus Sicht des SV Sillenbuch.

TSV Heumaden – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:4

Der TSV Heumaden startete gut und ging durch Oguzhan Yilmaz in der 28. Minute in Führung. Angelos Patitsis gelang jedoch bereits in der 35. Minute der Ausgleich für den GFV Ermis Metanastis Stuttgart. Nach der Pause übernahm Rafail Stavridis die Hauptrolle. Er traf in der 68. und 80. Minute zur Führung und sorgte in der 87. Minute per Foulelfmeter mit seinem dritten Treffer für den 4:1-Endstand.

KF Kosova Bernhausen – ABV Stuttgart 1:7

ABV Stuttgart feierte einen Kantersieg bei KF Kosova Bernhausen. Leon Pachonick eröffnete den Torreigen in der 35. Minute. Nicolas Gutzentat erhöhte in der 49. Minute. Joa Kauderer baute den Vorsprung mit zwei Treffern in der 58. Minute weiter aus. Marcel Hummel traf in der 64. Minute zum 5:0, Frieder Ströbele erhöhte in der 79. Minute auf 6:0. Leke Babaj gelang in der 83. Minute der Ehrentreffer für die Gastgeber, ehe Blessing Omoregie in der 89. Minute den 7:1-Endstand herstellte.

FV Germania Degerloch – Sportfreunde Stuttgart 2:1

Der FV Germania Degerloch setzte sich mit 2:1 gegen die Sportfreunde Stuttgart durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Ben Arndt die Gastgeber in der 56. Minute in Führung. Emil Scheuermann erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. Nur vier Minuten später verkürzte Julian Ray Bauer auf 1:2. Trotz der spannenden Schlussphase rettete Germania Degerloch den knappen Vorsprung über die Zeit.

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Kreisliga A3:

TV Nebringen – Spvgg. Holzgerlingen II 5:1

Der TV Nebringen feierte einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die Spvgg. Holzgerlingen II. Mann des Tages war Mika Benz, der bereits in der ersten Halbzeit mit Treffern in der 17., 32. und 37. Minute einen Hattrick schnürte und seine Mannschaft klar in Führung brachte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nebringen dominant. Mika Benz erhöhte in der 51. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages auf 4:0. Kevin Humm legte in der 60. Minute das fünfte Tor nach. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Lasse Mornhinweg in der 81. Minute zum 1:5-Endstand.

TSV Waldenbuch – SV Magstadt 3:1

Der TSV Waldenbuch setzte sich vor 50 Zuschauern mit 3:1 gegen den SV Magstadt durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte David Juric die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, denn Giuseppe Liparoti glich bereits in der 57. Minute zum 1:1 aus. In der Schlussphase entschied der TSV Waldenbuch die Begegnung jedoch für sich. Marius Kohler traf in der 79. Minute zum 2:1, ehe Kai Patrick Kohler in der 90. Minute den Endstand herstellte.

SV Oberjesingen – TV Gültstein 3:0

Der SV Oberjesingen gewann souverän mit 3:0 gegen den TV Gültstein. Muhammed Uyar brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Kurz vor der Pause unterlief Falk Buhlmann in der 41. Minute ein Eigentor zum 2:0. Den Schlusspunkt setzte Lucas Noll in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit mit seinem Treffer zum 3:0.

VfL Sindelfingen II – Türk. SV Herrenberg 0:3/Wertung

Die Partie wurde mit 3:0 zugunsten des Türk. SV Herrenberg gewertet.

Spvgg Aidlingen – TV Altdorf abgebrochen

Die Begegnung zwischen der Spvgg Aidlingen und dem TV Altdorf wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

TSV Schönaich – TSV Kuppingen abgebrochen

Das Spiel zwischen dem TSV Schönaich und dem TSV Kuppingen konnte nicht regulär beendet werden und wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

SV Böblingen II – GSV Maichingen II abgebrochen

Auch die Partie zwischen dem SV Böblingen II und dem GSV Maichingen II wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

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