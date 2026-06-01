Abbrüche, Wertungen, TV89 Zuffenhausen siegt 6:5, Toreflut in Kemnat

SC Stammheim – TV89 Zuffenhausen 5:6

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim 5:6 zwischen dem SC Stammheim und dem TV89 Zuffenhausen. Alieu Darboe brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Ekrem Sahin in der 40. Minute den Ausgleich bescherte. Kurz vor der Pause drehte Diem Julien Palenfo mit seinem Treffer in der Nachspielzeit die Partie zugunsten der Gastgeber. Direkt nach Wiederbeginn schlug der TV89 doppelt zu: Anwar Moutot traf in der 46. Minute zum 2:2, nur Sekunden später stellte Erdem Erarslan auf 3:2 für die Gäste. Umut Yürük erhöhte in der 60. Minute auf 4:2 und verwandelte in der 69. Minute zusätzlich einen Foulelfmeter zum 5:3. Der SC Stammheim kämpfte sich mehrfach zurück. Nikitas Skordoulis verkürzte in der 64. Minute, Silvio Tsiapi machte es in der 79. Minute wieder spannend. Doch Alieu Darboe sorgte in der 83. Minute für das zwischenzeitliche 6:4. Der zweite Treffer von Nikitas Skordoulis in der 85. Minute kam letztlich zu spät.

SG Weilimdorf – OFK Beograd Stuttgart 2:1

Die SG Weilimdorf setzte sich mit 2:1 gegen OFK Beograd Stuttgart durch. Nikola Lakovic brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Leon Üblacker gelang sieben Minuten später der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erzielte Shawn Christiansen in der 57. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. OFK Beograd Stuttgart hatte anschließend die große Chance zum Ausgleich, doch Nikola Lakovic scheiterte in der 60. Minute mit einem Foulelfmeter am gegnerischen Torwart.

Türkspor Stuttgart – TB Untertürkheim 4:0

Türkspor Stuttgart feierte einen klaren 4:0-Erfolg gegen den TB Untertürkheim. Emir Dogansoy stellte bereits in der 8. Minute die Weichen auf Sieg. Ein Eigentor von Tobias Bitsch in der 57. Minute erhöhte den Vorsprung. In der Schlussphase sorgte Shkemb Miftari mit seinen Treffern in der 70. und 76. Minute für den deutlichen Endstand.

Sportvg Feuerbach – SG Stuttgart West 0:1

Die SG Stuttgart West gewann knapp mit 1:0 bei der Sportvg Feuerbach. Das entscheidende Tor erzielte Niclas Klausmann bereits in der 26. Minute. In der Nachspielzeit sah Jonathan Derichs von der SG Stuttgart West noch die Gelb-Rote Karte, am Auswärtssieg änderte dies jedoch nichts mehr.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TV Zazenhausen 5:2

Der TSV Mühlhausen/Stuttgart setzte sich mit 5:2 gegen den TV Zazenhausen durch. Milos Bjelkic traf bereits in der 8. Minute zur Führung, Elmen Ese legte zwei Minuten später nach. Marcel Fidler erhöhte in der 26. Minute auf 3:0. Die Gäste meldeten sich noch vor der Pause zurück. Nico Friedlein verkürzte in der 38. Minute, Sinan Serce stellte in der 42. Minute den Anschluss her. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lorik Bytyci per Handelfmeter in der 69. Minute für das 4:2, ehe Ahmed Elqayem in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte.

TSV Uhlbach – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 4:4

Ein spektakuläres Remis lieferten sich der TSV Uhlbach und die TSVgg Stuttgart-Münster. Shawn Travis Ogayo brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung, Joshua Menger erhöhte in der 15. Minute und verwandelte in der 25. Minute zusätzlich einen Foulelfmeter zum 3:0. Die Gäste kämpften sich jedoch zurück. Ismet Alkan traf per Handelfmeter in der 28. Minute und verkürzte in der 35. Minute erneut. Noch vor der Pause stellte Shawn Travis Ogayo mit seinem zweiten Treffer in der 43. Minute auf 4:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten Marko Sorgic in der 51. Minute und Bent Andert in der 84. Minute für den Ausgleich zum 4:4-Endstand.

SV Prag Stuttgart – SportKultur Stuttgart 3:0/Wertung

Die Partie wurde zugunsten des SV Prag Stuttgart mit 3:0 gewertet.

SSV Zuffenhausen – TSV Weilimdorf II 4:2

Der SSV Zuffenhausen gewann mit 4:2 gegen den TSV Weilimdorf II. Oktay Yilmaz brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung, Dennis Klose erhöhte in der 21. Minute. Denis Windhager verkürzte in der 25. Minute für die Gäste. Robert Kottwitz stellte in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem Anschlusstreffer von Sascha Kraft in der 63. Minute blieb die Begegnung offen, ehe Dennis Wagner in der 88. Minute per Foulelfmeter den Endstand herstellte.