Abbruch zwischen Hinsbeck & Strümp, Uerdingen rettet irren Punkt

Rückspiel steht an: Schiefbahn gastiert in Uerdingen. – Foto: Michael Zöllner

Am 30. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld überschlugen sich die Ereignisse: Zehn Tore im Topspiel zwischen VfB Uerdingen und SC Schiefbahn, ein zweistelliger Sieg von Anadolu Türkspor Krefeld sowie ein Spielabbruch beim Duell von SC Rhenania Hinsbeck und SSV Strümp. Während sich der Tabellenführer weiter absetzt, bleibt das Rennen dahinter offen.

Die Partie zwischen SC Rhenania Hinsbeck und SSV Strümp wurde nach einem Vorfall abgebrochen. Zuvor hatte Oliver Nickus mit einem frühen Dreierpack für eine klare Führung gesorgt. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar, über die Hintergründe informieren wir zeitnah.

Das Duell zwischen VfB Uerdingen und SC Schiefbahn entwickelte sich zu einem der spektakulärsten Spiele der Saison. Uerdingen startete dominant und ging durch Burhan Sahin (15.) sowie Gürhan Ger (18.) früh in Führung, wodurch der Tabellenzweite zunächst alles im Griff hatte. Doch noch vor der Pause meldete sich Schiefbahn eindrucksvoll zurück: Jens Seyferth erzielte binnen weniger Minuten den Ausgleich (44., 45.+1), sodass die Partie wieder völlig offen war. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel sogar, als Frederik Heise (62.) zur Führung traf und Uerdingen plötzlich unter Druck geriet.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Sahin glich erneut aus (68.), ehe Simon Vieten (75.) die Gäste wieder nach vorne brachte. Uerdingen antwortete durch Michele-Vincenzo Pernice (82.), musste jedoch direkt im Anschluss das 4:5 hinnehmen. Erst in der Nachspielzeit rettete Lukas Steuten (90.+3) einen Punkt. Uerdingen bleibt damit Zweiter, verliert jedoch im Aufstiegsrennen weiter an Boden auf Spitzenreiter Anadolu. Schiefbahn hat Comeback-Qualitäten gezeigt, muss sich am Ende aber ärgern.

Anadolu Türkspor Krefeld setzte ein weiteres Ausrufezeichen im Titelkampf und ließ TSV Meerbusch III keine Chance. Bereits im ersten Durchgang sorgten Emre Kizil, Rinor Zeqiri und ein Doppelpack von Samed Yesil für klare Verhältnisse. Nach der Pause schraubte Anadolu das Ergebnis weiter in die Höhe, wobei Nick Falcone ebenfalls mehrfach traf. Mit nun 67 Punkten baut der Tabellenführer seinen Vorsprung weiter aus und marschiert Richtung Aufstieg. Meerbusch bleibt im unteren Tabellenbereich.

DJK VfL Willich ließ im Aufstiegsrennen nichts anbrennen und dominierte TuS Gellep vor allem im zweiten Durchgang. Innerhalb weniger Minuten entschieden Treffer von Dimitrios Triantafyllidis, Jonas Theisen und Mark Steckelbroeck die Partie. Willich bleibt damit erster Verfolger der Top zwei, während Gellep weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

TuRa Brüggen II setzte sich im Mittelfeldduell klar gegen SC Waldniel durch. Justin Łodyga avancierte mit drei Treffern zum entscheidenden Mann und stellte die Weichen früh auf Sieg. Brüggen verbessert sich damit im Tabellenmittelfeld und verschafft sich Luft nach unten, Waldniel verliert nach oben etwas den Anschluss.

Der Hülser SV bestätigte seine gute Position im oberen Tabellendrittel und setzte sich deutlich gegen VfR Krefeld-Fischeln II durch. Die Hausherren bleiben damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Fischeln weiter im Tabellenkeller steckt.

SC Viktoria 07 Anrath holte einen souveränen Auswärtssieg und bleibt im oberen Tabellendrittel präsent. Colin De Blaer und Julius Weinhold sorgten für die Treffer. Hellas verpasst es dagegen, sich weiter von den unteren Rängen abzusetzen.

SC Niederkrüchten sicherte sich wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Christian Holländer, Tim Peters und Laurens Coenen trafen für die Gäste. Kaldenkirchen bleibt trotz der Niederlage im oberen Drittel, verliert aber etwas an Boden im Rennen um die Spitzengruppe.

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - FC Hellas Krefeld

So., 10.05.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuRa Brüggen II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch III

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - Hülser SV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TuS Gellep

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Kaldenkirchen

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - VfB Uerdingen

So., 10.05.26 16:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck



32. Spieltag

So., 17.05.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Viktoria 07 Anrath

So., 17.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - DJK VfL Willich

So., 17.05.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SSV Strümp

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 17.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Waldniel

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Niederkrüchten

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