Abbruch und Nichtantritt in der Kreisliga A, Show von Jannis Metzer

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Am Sonntag standen in der Kreisliga A Kempen-Krefeld zwei Sportplätze im Fokus: Einerseits ging es um das Spiel zwischen dem SC Union Nettetal II und dem SC Niederkrüchten, andererseits um das Duell zwischen dem TSV Kaldenkirchen und TIV Nettetal. Nach dem Fehlstart - drei Spiele, drei Niederlagen, trat der SC Niederkrüchten nicht in Nettetal an und verliert damit zum vierten Mal in dieser Saison.

Angepfiffen wurde dagegen das Spiel in Kaldenkirchen, doch zum Seitenwechsel war Schluss. Nach FuPa-Informationen soll ein Spieler von TIV Nettetal den Schiedsrichter angespuckt haben, nachdem der Spieler vom Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Das Sportgericht wird hierzu ein Verfahren einleiten.

Über die ersten drei Punkte darf sich der KTSV Preußen Krefeld freuen, denn der Traditionsverein hat das Aufsteigerduell bei Thomasstadt Kempen mit 3:1 gewonnen. Dieser Erfolg muss aber zwangsweise mit Jannis Metzer in Verbindung gebracht werden, denn was der 22-Jährige am Sonntag zeigte, war nichts anderes als eine Spitzenleistung. Er schoss alle drei Tore und ist damit Preußens Matchwinner. Der KTSV springt auf Rang 13.

Sportlich perfekt bleiben dagegen der SSV Strümp und der SC Schiefbahn, die allerdings jeweils zu kämpfen hatten. Schiefbahn kam zu einem 4:3 gegen Rhenania Hinsbeck, kassierte dabei zwischenzeitlich das 2:2, und Strümp musste sich gegen Aufsteiger TSV Boisheim immer wieder absetzen, denn die Gäste blieben auch nach einem 0:3 im Rennen. Das 5:3 sichert aber Platz eins.

Fr., 06.09.2024, 19:30 Uhr SV Vorst SV Vorst FC Hellas Krefeld FC Hellas 3 1 Abpfiff SV Vorst – FC Hellas Krefeld 3:1

SV Vorst: Pascal Reischke, Luis Feuerstein, Roger Claessen (66. Florian Leuschner), Stjepan Tomas, Jonas Schlarb (72. Gian Luca Bäumer), Tobias Schulze (90. Benedict Heidenfels), Leonard Severin Hinskes, Mike Stasch, Mounir Ghazouani, Moner Najim Abdulredh (61. Mike Schulze), Timo Kannenberg (90. Lukas Wackertapp) - Trainer: Oliver Franken - Trainer: Marcel Fischbach

FC Hellas Krefeld: Alexander Staindl, Godfred Akampo, Sebastian Koprek, Rene Binger, Vittorio Manzo (63. Mike Tofel), Burak Yalcin, Jonas Theisen (75. Giuseppe Calabro), Perkins Amorighoye Ogbankomi (36. Lorenzo Pinto), Marlon Seval, Pascal Domenic Leenen (52. Romano Sven Herrmann), Kenan Cem Rüzgar - Trainer: Sebastian Steinhauer

Schiedsrichter: Sven Joshua Klein - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Timo Kannenberg (17.), 2:0 Mounir Ghazouani (24.), 2:1 Burak Yalcin (61.), 3:1 Mike Schulze (82.)

Besondere Vorkommnisse: Sebastian Koprek (FC Hellas Krefeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Pascal Reischke (37.).



VSF Amern II – TSV Krefeld-Bockum II 4:1

VSF Amern II: Lars Bergner, Dennis Brachten, Leon Jansen, Maximilian Wilhelm Lehnen, Timo Vollekier, Maximilian Mainz, Oliver Lehnen, Ali Rasheed, Egzon Vrajolli, Sebastian Karpf-Luque - Trainer: Heinz Vossen

TSV Krefeld-Bockum II: Christoph Tillmanns, Paul Reetz, Linus Wlasowicz, Lucas Wienhold, Jan Stappmann, Alexander Busko, Dean Burgstede, Benedikt Johannes Tillmanns, Bejar Hassan, Jakob Schulte, Yassin Alobeid - Trainer: David Sfarzetta

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal)

Tore: keine Tore



TSV Meerbusch III – VfR Krefeld-Fischeln II 3:3

TSV Meerbusch III: Matthew Felix Thomas Spoat, Florian Reifer, Florian Ziebell (76. Sebastian Trabecz), Sascha Müller, Niclas Derks, Nils Alexander Andriessen (65. Firat Izin), Markus Klann, Nicolai Neubert, Florian Fonger (82. Jannik Boortz), Florin Mahmutaj, Denis Shabani - Trainer: Jannik Boortz - Trainer: Andreas Lahn

VfR Krefeld-Fischeln II: - Trainer: Sebastian Suski - Trainer: Jochen Hellmich

Tore: 1:0 Florin Mahmutaj (25.), 2:1 Florian Fonger (43.), 3:1 Sascha Müller (48.)



SC Schiefbahn – SC Rhenania Hinsbeck 4:3

SC Schiefbahn: Marco Lippolis, Christoph Lankes, Liam Nicholls, Jan-Hendrik Mettmann (62. Kerim Gürdal), Jonas Kirchenkamp, Viktor Brakk, Robin Montag, Noah Sobiech, Patrick Leenen, Kai König, Jens Seyferth (69. Fabrizio Pio Potenza) - Trainer: Ercan Sendag

SC Rhenania Hinsbeck: Yannic Krämer, Maurice Hemkens, Jona Anhut (26. Fabian Hessen) (39. Tim Cleven), Luiz Gelsz, Darius Hegholz, Max Maurice Groenke, Jonas Ploenes, Pavlo Cherniaev, Nils Jacobs, Fabian Preißel, Linus Kunze - Trainer: Michael Vieten

Schiedsrichter: Lennox Strohmaier - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Patrick Leenen (23.), 2:0 Jens Seyferth (41.), 2:1 Jonas Ploenes (45.+4), 2:2 Linus Kunze (52.), 3:2 Jens Seyferth (60.), 4:2 Christoph Lankes (68.), 4:3 Darius Hegholz (81.)



SC Union Nettetal II – SC Niederkrüchten abg.



Thomasstadt Kempen – KTSV Preussen Krefeld 1:3

Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Yannick Küppers, Jan Keens, Leon Justin Maas, Luca Küppers, Pascal Ulbricht, Simon Elfering (72. Pascal Gubala), Tom Lukas Kunze, Lucas Matteo Klaaßen, Jonas Rungelrath (88. Andre Müllers), Dustin Meyer (63. Ayyoub Hachlouf) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier

KTSV Preussen Krefeld: Niklas Görtz, Paul Klupsch, Carlos Andreas, Valentin Schneider, Stefan Ulbrich, Alexander Schier (46. Luis Hagel), Bilal Balci (69. Kubilay Kusmus), Yonas Habib (55. Yannick Wüst), Thore Bergmann (69. Roberto Caraman), Neil Bick-Fuertes (64. Ihab Armanazi), Jannis Metzer - Trainer: Marvin Kütter - Trainer: Tim Rother

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Jannis Metzer (41.), 1:1 Jonas Rungelrath (62.), 1:2 Jannis Metzer (71.), 1:3 Jannis Metzer (90.+8)

Gelb-Rot: Carlos Andreas (83./KTSV Preussen Krefeld/)



SSV Strümp – TSV Boisheim 5:3

SSV Strümp: - Trainer: Mike Hein

TSV Boisheim: Thimo Mergel, Janis Ungerer (76. Christian Rein), Eric Bongartz, Marco David Fortas, Björn Fruhen (46. Christoph Jelonnek), Alexander Stricker, Tim Kuliha-Hölter, Niklas Bongartz (64. Lukas Bender), Niklas Reimelt, Kenny Barian, Melvin Risse - Trainer: Klaus Ernst

Tore: 3:1 Kenny Barian (40.), 3:2 Melvin Risse (53.), 4:3 Melvin Risse (70.)



Hülser SV – SC Viktoria 07 Anrath 2:1

Hülser SV: Benedikt Alexander Graf Keyserlingk, Fabian Jansen, Finn Decku (64. Arved Lütz), Lukas Schild (90. Ole Pütz), Mike Königshausen, Miron Schmidt (83. Kevin Czompel), David Wöbel, Tomek Geerkens, Philip Post (74. Lars Stoffelen), Noah Poschmann, Matthias Dohmen (90. Youssef Lakbir) - Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes

SC Viktoria 07 Anrath: Tim Hildebrandt, Tobias Engels (86. Dogus Dural), Arlind Gashi, Benedikt Bergk (74. Jonas Hannappel), Robin Wosiek, Moritz Stiepert, Driton Rrahimi (79. Christian Robert Frehn), Tugay Zarf (79. Yannic Devant), Kevin Müllers, Tobias Deutsch, Manuel Zander - Trainer: Daniel Steinmetz - Trainer: Sven Schmitz

Schiedsrichter: Thorsten Tack

Am Freitagabend eröffneten der SV Vorst und der FC Hellas Krefeld den Spieltag - und die Gäste hatten Pech. Hätte Sebastian Koprek in der 37. Minute den Elfmeter gegen Torhüter Pascal Reischke nicht verschossen, dann wäre das Tor von Burak Yalcin das 2:2 gewesen. So aber war es lediglich der Anschlusstreffer, den Hellas nicht mehr vergolden konnte. Bezirksliga-Absteiger Vorst setzte sich mit 3:1 durch und überholt den Gegner im Tabellenmittelfeld.

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

KTSV Preussen Krefeld - TSV Kaldenkirchen

TIV Nettetal - SV Vorst

SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III

TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV

VfR Krefeld-Fischeln II - Thomasstadt Kempen

FC Hellas Krefeld - SC Union Nettetal II

SC Niederkrüchten - VSF Amern II

SSV Strümp - SC Schiefbahn



6. Spieltag

TSV Meerbusch III - SSV Strümp

SC Schiefbahn - TSV Boisheim

SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II

Hülser SV - SC Niederkrüchten

SV Vorst - KTSV Preussen Krefeld

VSF Amern II - FC Hellas Krefeld

SC Union Nettetal II - TIV Nettetal

TSV Kaldenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln II

Thomasstadt Kempen - SC Rhenania Hinsbeck

