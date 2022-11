Abbruch in der D-Liga - Drohungen und ein versuchter Faustschlag Kreisliga D Köln, Staffel 2: Die Begegnung zwischen dem FC Fenerbahce Köln und dem RSV Rath-Heumar II wurde am Sonntag abgebrochen. Das hitzige Spiel fand nach einer Eskalation ein jähes Ende.

Drohungen, ein versuchter Faustschlag und letztendlich das kollektive Verlassen des Platzes - so endete die Partie zwischen dem FC Fenerbahce Köln und dem RSV Rath-Heumar II in der Kölner D-Liga. Die Wertung der Begegnung ist noch nicht entschieden, der RSV erhebt Vorwürfe gegen Fenerbahce.

"Drohungen, die Beine zu brechen"

Das Spiel am Sonntag, das sich sportlich eher in den unteren Tabellenregionen abspielt, war von Beginn an hitzig. "Es gab Beleidigungen und versteckte Tätlichkeiten, wie das Boxen in den Rücken. Dazu offene Drohungen, dass bei der nächsten Berührung die Beine gebrochen werden würden", erzählt ein Vertreter von Rath-Heumar, der nicht namentlich erwähnt werden will. Schon im ersten Durchgang soll der Schiedsrichter Gastgeber Fenerbahce mehrfach ermahnt haben und zur Halbzeitpause sogar klar gesagt haben, dass das Spiel bei der nächsten Aktion abgebrochen werden würde.

Um zur Deeskalation beizutragen wechselte Rath-Heumar die bedrohten Spieler zur Pause aus. Trotzdem blieb die Stimmung aggressiv. Die Schlüsselszene passierte dann etwa 20 Minuten vor Schluss. Nach einem Foulspiel an einem Fenerbahce-Akteur, soll dieser aus der Drehung zum Faustschlag angesetzt haben. Der Gefoulte verfehlte per Faustschlag zwar knapp, trotzdem brach der RSV die Partie daraufhin ab. "Man konnte kein Fußball mehr spielen. Bei jeder Berührung wurde beleidigt und mit Beinbrüchen gedroht", sagte der RSV-Vertreter.

Ömer Icdeniz, einer der Vorsitzenden von Fenerbahce Köln, war zwar selber nicht vor Ort, hat sich allerdings mit den Spielern und Trainern, die vor Ort waren ausgetauscht: "Mir wurde berichtet, dass ein Spieler von Rath-Heumar und einer von uns aneinandergeraten sind. Es gab verbale und körperliche Attacken gegeneinander. Daraufhin sind andere Leute dazwischen gegangen und es ist beruhigt worden."

Nicht der erste Vorfall

Ende September hatte sich schon der TuS Stammheim II über das aggressive Verhalten von Fenerbahce beschwert. "Von Bedrohungen und gefährlichen Fouls war alles dabei und von einem Fußballspiel kann keine Rede sein", schrieb Stammheim am 25. September auf seinem Instagram-Account.

Fortsetzung nicht möglich