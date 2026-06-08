 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Ab Sommer in der Bezirksliga? Das sind alle Kreisliga-Meister

Auf FuPa gibt es die aktuelle Übersicht auf alle Spitzenreiter der A-Ligen.

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Vereine

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

In den A-Ligen in Württemberg tobt der große Kampf um den Aufstieg in einer der zwölf Bezirksligen. FuPa wirft daher den Blick auf alle Tabellenführer in den Kreisligen A.

Bezirk Alb

Kreisliga A1: TSV Holzelfingen (Meister)

Kreisliga A2: TSV Sondelfingen (Meister)

Kreisliga A3: SV Neustetten (Meister)

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Bezirk Bodensee

Kreisliga A1: SG Baienfurt (Meister)

Kreisliga A2: FC Isny (Meister)

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Bezirk Donau/Iller

Kreisliga A1: SG Oberdischingen/Ersingen (Meister)

Kreisliga A2: FC Neenstetten (Meister)

Kreisliga A3: FV Weißenhorn (Meister)

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Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1: TSV Grünbühl (Meister)

Kreisliga A2: Spvgg Renningen (Meister)

Kreisliga A3: TSV Bönnigheim (Meister)

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Bezirk Franken

Kreisliga A1: SGM MassenbachHausen (Meister)

Kreisliga A2: SG Bad Wimpfen (Meister)

Kreisliga A3: SC Michelbach/Wald (Meister)

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Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1: TSV Deizisau (Meister)

Kreisliga A2: VfB Neuffen (Meister)

Kreisliga A3: KSG Eislingen (Meister)

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Bezirk Nordschwarzwald

Kreisliga A1: SV Dietersweiler (Meister)

Kreisliga A2: SV Schönbronn (Meister)

Kreisliga A3: SF Salzstetten (Meister)

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Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1: FC Ostrach (Meister)

Kreisliga A2: SG Muttensweiler/Hochdorf (Meister)

Kreisliga A3: SV Baustetten (Meister)

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Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1: SGM Lautern-Essingen (Meister)

Kreisliga A2: FV Viktoria Wasseralfingen (Meister)

Kreisliga A3: Türkspor Heidenheim (Meister)

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Bezirk Rems/Murr/Hall

Kreisliga A1: FSV Waiblingen II (Meister)

Kreisliga A2: FC Welzheim (Meister)

Kreisliga A3: TSV Ilshofen II (Meister)

Kreisliga A4: Spvgg Gammesfeld (Meister)

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Bezirk Schwarzwald/Zollern

Kreisliga A1: SV Waldmössingen (Meister)

Kreisliga A2: SG Zimmern/Horgen II (Meister)

Kreisliga A3: SGM Nusplingen/Obernheim (Meister)

Kreisliga A4: SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten (Meister)

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1: OFK Beograd Stuttgart (Meister)

Kreisliga A2: FSV Waldebene Stuttgart Ost (Meister)

Kreisliga A3: Türkischer SV Herrenberg (Meister)

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