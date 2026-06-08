Ab Sommer in der Bezirksliga? Das sind alle Kreisliga-Meister

In den A-Ligen in Württemberg tobt der große Kampf um den Aufstieg in einer der zwölf Bezirksligen. FuPa wirft daher den Blick auf alle Tabellenführer in den Kreisligen A.
Kreisliga A1: TSV Holzelfingen (Meister)
Kreisliga A2: TSV Sondelfingen (Meister)
Kreisliga A3: SV Neustetten (Meister)
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Kreisliga A1: SG Baienfurt (Meister)
Kreisliga A2: FC Isny (Meister)
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Kreisliga A1: SG Oberdischingen/Ersingen (Meister)
Kreisliga A2: FC Neenstetten (Meister)
Kreisliga A3: FV Weißenhorn (Meister)
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Kreisliga A1: TSV Grünbühl (Meister)
Kreisliga A2: Spvgg Renningen (Meister)
Kreisliga A3: TSV Bönnigheim (Meister)
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Kreisliga A1: SGM MassenbachHausen (Meister)
Kreisliga A2: SG Bad Wimpfen (Meister)
Kreisliga A3: SC Michelbach/Wald (Meister)
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Kreisliga A1: TSV Deizisau (Meister)
Kreisliga A2: VfB Neuffen (Meister)
Kreisliga A3: KSG Eislingen (Meister)
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Kreisliga A1: SV Dietersweiler (Meister)
Kreisliga A2: SV Schönbronn (Meister)
Kreisliga A3: SF Salzstetten (Meister)
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Kreisliga A1: FC Ostrach (Meister)
Kreisliga A2: SG Muttensweiler/Hochdorf (Meister)
Kreisliga A3: SV Baustetten (Meister)
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Kreisliga A1: SGM Lautern-Essingen (Meister)
Kreisliga A2: FV Viktoria Wasseralfingen (Meister)
Kreisliga A3: Türkspor Heidenheim (Meister)
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Kreisliga A1: FSV Waiblingen II (Meister)
Kreisliga A2: FC Welzheim (Meister)
Kreisliga A3: TSV Ilshofen II (Meister)
Kreisliga A4: Spvgg Gammesfeld (Meister)
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Kreisliga A1: SV Waldmössingen (Meister)
Kreisliga A2: SG Zimmern/Horgen II (Meister)
Kreisliga A3: SGM Nusplingen/Obernheim (Meister)
Kreisliga A4: SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten (Meister)
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Kreisliga A1: OFK Beograd Stuttgart (Meister)
Kreisliga A2: FSV Waldebene Stuttgart Ost (Meister)
Kreisliga A3: Türkischer SV Herrenberg (Meister)
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