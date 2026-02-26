Fokus auf den Spielplan der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Hanno Bode
Ab nächster Woche: Oberliga-Spieltage werden teils zeitnah nachgeholt
Die Oberliga Hamburg wäre normalerweise schon im Januar aus der Winterpause gekommen, doch der Hamburger Fußball-Verband hat den Start witterungsbedingt verschoben. Wann die Spieltage nachgeholt werden.
Nach einer lange Fußball-Pause startet die Oberliga Hamburg am Wochenende wieder durch. Wann die verletzten Spieltage 21, 22, 23 und 24 nachgeholt werden sollen.
Zudem noch ein Hinweis: Vor dem Jahreswechsel sind in der Oberliga Hamburg auch schon die ein oder anderen Partien ausgefallen. Diese Spiele werden zwischendurch nachgeholt, wie ihr dem Spielplan entnehmen könnt:
21. Spieltag
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV
So., 03.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf
22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe
23. Spieltag
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide
Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel
Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf
Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
24. Spieltag
Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08
Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen
