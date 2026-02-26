Ab nächster Woche: Oberliga-Spieltage werden teils zeitnah nachgeholt Die Oberliga Hamburg wäre normalerweise schon im Januar aus der Winterpause gekommen, doch der Hamburger Fußball-Verband hat den Start witterungsbedingt verschoben. Wann die Spieltage nachgeholt werden. von red · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser

Fokus auf den Spielplan der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Nach einer lange Fußball-Pause startet die Oberliga Hamburg am Wochenende wieder durch. Wann die verletzten Spieltage 21, 22, 23 und 24 nachgeholt werden sollen.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Zudem noch ein Hinweis: Vor dem Jahreswechsel sind in der Oberliga Hamburg auch schon die ein oder anderen Partien ausgefallen. Diese Spiele werden zwischendurch nachgeholt, wie ihr dem Spielplan entnehmen könnt: >>> Zum Spielplan der Oberliga Hamburg >>> Zur Tabelle der Oberliga Hamburg 21. Spieltag

Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla

So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel

So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme

So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria

So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide

So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg

So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

So., 03.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf





22. Spieltag

Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen

Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg

Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08

Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma

Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg

Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe



23. Spieltag

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide

Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel

Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria

Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf

Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla



