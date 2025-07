Ab Mittwochabend: Public Viewing der Frauen-EM

Zusammen mit ihren ortsansässigen Fußballvereinen organisiert die Stadt Luxemburg auf dem „Glacis“ in Limpertsberg ein Public Viewing der KO-Spiele der Europameisterschaft der Frauen, die z.Z. in der Schweiz stattfindet.

Los geht es am Mittwochabend ab 21 Uhr mit der Partie Norwegen – Italien, am Donnerstag steht mit Schweden – England ein Kracher zweier Teams an, gegen die die FLF-Auswahl in den vergangenen bereits Jahren spielte.