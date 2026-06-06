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Ab 12:30 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene in der großen Übersicht
Wir nähern uns dem Saisonfinale der Spielzeit 2025/26 und das heißt: voller Betrieb! Abgesehen von der Verbandsliga, in der fünf Partien schon am Freitagabend bestritten wurden, geht es in allen Spielklassen in Sachsen-Anhalt auf Landesebene am Sonnabend so richtig rund. Hier findet ihr alle Ansetzungen in der gewohnten Übersicht. Unterstützt jetzt die FuPa-Community und sichert euch euren Liveticker!
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