 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Ab 12:30 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene in der großen Übersicht

von Kevin Gehring · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bartaune

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5

Wir nähern uns dem Saisonfinale der Spielzeit 2025/26 und das heißt: voller Betrieb! Abgesehen von der Verbandsliga, in der fünf Partien schon am Freitagabend bestritten wurden, geht es in allen Spielklassen in Sachsen-Anhalt auf Landesebene am Sonnabend so richtig rund. Hier findet ihr alle Ansetzungen in der gewohnten Übersicht. Unterstützt jetzt die FuPa-Community und sichert euch euren Liveticker!

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Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
15:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
0
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
0
0

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
2
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
-
-

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
0
0

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
0
0

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
15:00live

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
0
0

Heute, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
0
0

Landesklasse 4

Heute, 14:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
0
0

Heute, 16:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
16:00

Landesklasse 5

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
0
0

Landesklasse 6

Heute, 15:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
-
-

Heute, 15:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
0
0

Heute, 15:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
0
0

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
3
5
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:30 Uhr
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
2
4
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
5
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
5
3
Abpfiff