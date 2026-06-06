Ammendorf schießt 14 Tore, Dölau verpasst sicheren Klassenerhalt

– Foto: Ulf Schubert

Der BSV Halle-Ammendorf sorgt für ein Schützenfest. Der Landesmeister hat weiterhin Spaß am Fußball. Und der SV Fortuna Magdeburg gewinnt ein rassiges Verbandsliga-Nachbarschaftsduell (live übertragen auf volksstimme.de) . Das war der Freitag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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>> SV Fortuna gegen FSV Barleben im Livestream: (hier klicken) Es ging hitzig zu im Duell der Verbandsliga-Nachbarn zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem FSV Barleben. Mit Charlie Schüler (45.+7) und Albert Halilaj (90.+2) wurden gleich zwei Fortunen frühzeitig zum Duschen geschickt. Dennoch blieben die drei Punkte am Schöppensteg: Nach der frühen Gästeführung durch Palle Jerspersen (11.) drehte die Fortuna das Spiel noch zu einem 4:1-Heimerfolg. Schüler (38.), Ali Maarouf (40.), Fabian Karow (59.) und Luk Ehrenberg (87.) trafen für die Hausherren. Die vollen 90 Minuten mit allen Toren und strittigen Szenen gibt es im Re-Live auf volksstimme.de.





Der SV Blau-Weiß Dölau hat den sicheren Klassenerhalt aus eigener Kraft verpasst. Im Heimspiel unterlagen die Blau-Weißen am Freitag dem SC Bernburg mit 2:4. Während Doppelpacker Carlos Krüger, Philipp Giemsa und Jamie Bichtemann für den Gast trafen, waren die Dölauer Treffer durch Justin Kreideweiß und Lukas Burghardt nicht genug.

Das hat es seit November nicht mehr gegeben: Zum ersten Mal im neuen Jahr hat der SV Westerhausen zwei Spiele in Folge verloren. Nach der 0:6-Heimschlappe gegen den SSC Weißenfels setzte es am Freitag ein 0:1 beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Kyrylo Galushyn erzielte den einzigen Treffer der Partie.

Der Landesmeister hat weiterhin richtig Spaß am Fußball: Nach dem 6:0-Auswärtssieg in Westerhausen ließ der SSC Weißenfels am Freitagabend einen 4:0-Heimerfolg über den VfB Sangerhausen folgen. Yannick Luib, Doppelpacker Till Hafkesbrink und Felix Schneider trafen dabei für den Saalesportclub.

Für ein Schützenfest, wie man es in der Verbandsliga nur selten erlebt hat, sorgte der BSV Halle-Ammendorf am Freitag. Das Heimspiel gegen das schon abgestiegene Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim gewannen die Ammendorfer mit 14:2! Janne Hartmann traf dabei dreifach, Laurenz Hoffmann vierfach und Pascal Pannier sogar fünffach für den BSV. Nur zehn Minuten brauchte Pannier für seinen Hattrick. Dies aber unterbot Hoffmann im zweiten Durchgang noch mit drei Treffern binnen sieben Minuten. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 PUSH

Die Planungen für die neue Saison laufen beim SV Dessau 05 bereits auf Hochtouren. Zuvor verfolgen die Nullfünfer aber noch ein Ziel für die laufende Spielzeit: Am Ende soll die Vizemeisterschaft zu Buche stehen. Die Aufgabe am Sonnabend ist aber unangenehm: Der SV Eintracht Emseloh hat seine letzten vier Heimspiele allesamt gewonnen.

Heute, 15:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau VfB Merseburg VfB Merseburg 15:00 PUSH

Auf eine weite Fahrt begibt sich der VfB Merseburg am Sonnabend. Zu Gast beim SSV Havelwinkel Warnau geht es für die Merseburger nur noch darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Dagegen heißt es für die Warnauer - sollte Dölau am Freitag nicht gewinnen - noch Abstiegskampf. Der SSV Havelwinkel müsste die drei restlichen Partien allesamt gewinnen, um noch die Liga halten zu können.