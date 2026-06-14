Ab 11:30 Uhr LIVE: Das Rückspiel um den Verbandsliga-Aufstieg

Die A-Junioren der JSG Irxleben/Niederndodeleben stehen bereits mit einem Bein in der Verbandsliga. Nach dem klaren 6:1-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen kommt es am Sonntag zum Rückspiel der Relegation gegen den SV Union Heyrothsberge.
Ein Fünf-Tore-Polster nimmt die Jugend-Spielgemeinschaft aus der Börde mit ins Jerichower Land. Für den SV Union Heyrothsberge bräuchte es schon ein kleines Fußballwunder. Sollten die Gastgeber am Sonntag nach Ablauf der 90 Minuten tatsächlich mit fünf Treffern führen, so würde es an der Königsborner Straße in die Verlängerung gehen. Bis dahin wird es für die Mannschaft von Dirk Hoffmann aber ein ganz weiter Weg.
Gesucht wird in der Relegation der dritte Aufsteiger zur A-Junioren-Verbandsliga. Der MSV Eisleben und der 1. FC Zeitz haben ihr Ticket bereits sicher. Weil andere Staffelsieger auf den Schritt in die höchste Spielklasse verzichtet haben, bekommen der SV Union Heyrothsberge und die JSG Irxleben/Niederndodeleben - beide wurden in ihrer Landesliga-Staffel Zweiter - auf diesem Wege die Chance zum Aufstieg.