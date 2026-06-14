Ab 11:30 Uhr LIVE: Das Rückspiel um den Verbandsliga-Aufstieg Á-Junioren-Verbandsliga +++ Die JSG Irxleben/Niederndodeleben nimmt ein deutliches 6:1 mit ins zweite Spiel gegen den SV Union Heyrothsberge von Kevin Gehring · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ivi D

Die A-Junioren der JSG Irxleben/Niederndodeleben stehen bereits mit einem Bein in der Verbandsliga. Nach dem klaren 6:1-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen kommt es am Sonntag zum Rückspiel der Relegation gegen den SV Union Heyrothsberge.

Ein Fünf-Tore-Polster nimmt die Jugend-Spielgemeinschaft aus der Börde mit ins Jerichower Land. Für den SV Union Heyrothsberge bräuchte es schon ein kleines Fußballwunder. Sollten die Gastgeber am Sonntag nach Ablauf der 90 Minuten tatsächlich mit fünf Treffern führen, so würde es an der Königsborner Straße in die Verlängerung gehen. Bis dahin wird es für die Mannschaft von Dirk Hoffmann aber ein ganz weiter Weg.