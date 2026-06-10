Sehr klare Vorzeichen nach dem Hinspiel der Verbandsliga-Relegation

Es geht um den Aufstieg in die A-Junioren-Verbandsliga: Die JSG Irxleben/Niederndodeleben und der SV Union Heyrothsberge standen sich am Mittwochabend zum Hinspiel der Relegation gegenüber. Nach diesem sind die Vorzeichen sehr klar.

Mit 6:1 hat die JSG Irxleben/Niederndodeleben das Heimspiel gewonnen und sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag (11:30 Uhr) verschafft. Vor 220 Zuschauern am Wildpark übernahmen die Hausherren bereits früh das Kommando. Schon in der dritten Minute traf Leopold Oliver Stehr mit einer direkt verwandelten Ecke zur Führung, wenig später stellte Michel Höltge auf 2:0 (14.).

Spielgemeinschaft setzt sich schon in Hälfte eins ab

Auch von der schnellen Heyrothsberger Antwort durch Jannes Ziemann (16.) ließ sich die JSG nicht zurückwerfen. Stattdessen sorgten Stehr (22.), Paul Luca Grebe (31.) und Höltge (34.) schon zur Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber die klar spielbestimmende Mannschaft mit zahlreichen Chancen. Hinzu kam aber nur noch ein weiterer Treffer durch Stehr, der damit seinen Dreierpack schnürte.

So nimmt die JSG Irxleben/Niederndodeleben am Sonntag einen Fünf-Tore-Vorsprung ins Rückspiel. Nach 90 von 180 Minuten (plus ggf. Verlängerung und Elfmeterschießen) steht die Spielgemeinschaft aus der Börde bereits mit einem Fuß in der A-Junioren-Verbandsliga. In dieser war der U19-Zusammenschluss aus den Nachbarorten letztmalig in der Saison 2013/14 dabei.