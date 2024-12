Ab 11 Uhr: Der 11. Spieltag in der U19-Niederrheinliga

Sechs Punkte und 19 Tore Vorsprung auf die SG Unterrath: Das sollte sich Spitzenreiter RW Oberhausen in noch drei offenen Begegnungen bis zum Hinrundenabschluss nicht mehr nehmen lassen. Schon mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg wäre den Kleeblättern der Gang in die DFB-Nachwuchsliga nur noch theoretisch zu entreißen. Unterrath würde bis zur Winterpause also reichlich Schützenhilfe, sowie eine makellose eigene Ausbeute benötigen. Angefangen mit der komplizierten Aufgabe gegen den VfB Hilden.