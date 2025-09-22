Ab 10 Uhr: freier Verkauf für Gastspiel Luxemburgs in Deutschland

Wie die FLF am Freitag in einem Presseschreiben mitteilte (s.u.), beginnt am heutigen Montag um 10 Uhr der freie Online-Vorverkauf der Karten für die Gästefans für das WM-Qualifikationsspiel der Männer zwischen Deutschland und Luxemburg, das am 10.Oktober um 20:45 Uhr in Sinsheim angepfiffen wird.

Fans müssen diese Karten über die Plattform mein.dfb erwerben. Die Tickets kosten 18 (sichtbehindert) bzw. 35 Euro und gelten für die Blöcke G1 & G2 (reserviert für Fanclubs und die aktive Fanszene) sowie H1 und H2 für die restlichen Fans. Die Anzahl an Tickets pro Bestellung ist auf sechs begrenzt.