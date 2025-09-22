Ab 10 Uhr: freier Verkauf für Gastspiel Luxemburgs in Deutschland

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie die FLF am Freitag in einem Presseschreiben mitteilte (s.u.), beginnt am heutigen Montag um 10 Uhr der freie Online-Vorverkauf der Karten für die Gästefans für das WM-Qualifikationsspiel der Männer zwischen Deutschland und Luxemburg, das am 10.Oktober um 20:45 Uhr in Sinsheim angepfiffen wird.
Fans müssen diese Karten über die Plattform mein.dfb erwerben. Die Tickets kosten 18 (sichtbehindert) bzw. 35 Euro und gelten für die Blöcke G1 & G2 (reserviert für Fanclubs und die aktive Fanszene) sowie H1 und H2 für die restlichen Fans. Die Anzahl an Tickets pro Bestellung ist auf sechs begrenzt.
Der Verkauf wird laut FLF nachdem Prinzip "first come, first served" abgewickelt. Die Tickets werden im print@home-Format ausgestellt. Weitere Informationen seien auf der Website der FLF zu finden.