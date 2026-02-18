 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Aachen schlägt Verl, Essen knackt Osnabrück, MSV Duisburg siegt wieder

FuPa tippt den 25. Spieltag der 3. Liga: Der MSV Duisburg fährt gegen Schweinfurt den Pflichtsieg ein, Wehen Wiesbaden bleibt in Gala-Form. Alemannia Aachen holt einen wichtigen Sieg gegen den SC Verl und das Topspiel in Osnabrück geht an Rot-Weiss Essen. Feiern darf auch Tabellenführer Energie Cottbus.

von André Nückel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Alemannia Aachen darf wieder feiern.
Alemannia Aachen darf wieder feiern. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 25. Spieltag der 3. Liga. Er glaubt an Siege von Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus. Während Wehen Wiesbaden in Gala-Form bleibt, darf auch der MSV Duisburg wieder lachen. Im Tabellenkeller jubelt der 1. FC Saarbrücken.

Waldhof Mannheim gewinnt in Stuttgart

Fr., 20.02.2026, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00

Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart II sorgt immer mal wieder für ein Highlight wie im Spiel gegen die Löwen, agiert jedoch über die gesamte Saison gesehen unbeständig. Der SV Waldhof Mannheim zeigt sich unterdessen stabilisiert und holte aus den letzten drei Partien sieben Punkte, darunter ein wichtiger Sieg gegen Ulm. In einer engen Partie wird die größere Erfahrung der Kurpfälzer den Ausschlag geben.

Tipp: 1:2

Wer stoppt Ingolstadt?


Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00

Der FC Ingolstadt 04 ist seit sechs Spielen ungeschlagen und blieb dabei dreimal ohne Gegentor, was für eine gefestigte Defensive spricht. Der TSV Havelse hingegen musste nach einem kurzen Zwischenhoch zuletzt eine Niederlage gegen Osnabrück hinnehmen und kämpft mit der zweitschlechtesten Abwehr der Liga. Die individuelle Qualität und Heimstärke der Schanzer dürften hier für klare Verhältnisse sorgen.

Tipp: 3:1

Topspiel beim VfL Osnabrück

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

In diesem Verfolgerduell treffen die Teams aufeinander, die punktgleich mit dem MSV Duisburg sind, aber nicht auf dem Relegationsplatz stehen: Rot-Weiss Essen hat seit November nicht mehr verloren und der VfL Osnabrück ist in dieser Saison nicht für seine Heimstärke bekannt. Es wird ein enges Duell, dass knapp an RWE geht.

Tipp: 1:2

Alles spricht für Wiesbaden

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live
Der SSV Jahn Regensburg befindet sich im freien Fall und konnte in den letzten fünf Partien nur einen Dreier verbuchen. Der SV Wehen Wiesbaden ist nicht erst seit dem 6:1-Schützenfest gegen Duisburg das Team der Stunde - alles andere als ein Sieg der Hessen würde überraschen.

Tipp: 0:3

MSV Duisburg muss sich rehabilitieren

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00
Da sind wir auch schon beim MSV Duisburg, der sich natürlich für die Schmach von Wiesbaden rehabilitieren möchte. Auch ohne den gesperrten Trainer Dietmar Hirsch müssen die Zebras ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt überzeugend gewinnen. Die Bayern haben zuletzt nur einen Punkt geholt und werden die 3. Liga am Saisonende angesichts der Ausgangslage (17 Punkte Rückstand) wieder verlassen.

Tipp: 4:2

Alemannia Aachen vor großer Herausforderung

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00
Die Alemannia Aachen zeigte sich zuletzt gefestigt und hat mit vier ungeschlagenen Partien in Serie eine gute Phase. Der SC Verl stellt mit 59 Treffern einen beeindruckenden Wert, offenbarte aber beim vergangenen Gastspiel in Duisburg Lücken in der Rückwärtsbewegung (2:4). Der Tivoli pusht die Hausherren in diesem Spiel - die Überraschung gelingt.

Tipp: 2:1

Schlüsselspiel in Ulm

Sa., 21.02.2026, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

Der SSV Ulm hat nach zuletzt zwei Pleiten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze fast verloren - und genau hier rangiert 1. FC Saarbrücken. Es ist ein absolutes Schlüsselspiel, denn die Saarländer haben die Chance, die Abstiegszone zu distanzieren, da am Sonntag auch Aue gegen Tabellenführer Cottbus spielt. Ulm ist ein schwaches Heimteam, Saarbrücken überzeugt selten in der Fremde, hat aber die besser Form. Deshalb:

Tipp: 0:1

Traditionsduell beim TSV 1860 München

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live
Das Aufstiegsrennen ist ein Schneckenrennen, deshalb hat selbst der TSV 1860 München noch Chancen auf die 2. Bundesliga. Dafür muss aber das Heimspiel gegen Hansa Rostock unbedingt erfolgreich bestritten werden. Rostock ist auswärtsstark und verliert selten.

Tipp: 1:1

Denkbar undankbarste Aufgabe für Aue

So., 22.02.2026, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live
Keine Form, wenig Tore - und jetzt kommt auch noch der Spitzenreiter! Für Erzgebirge Aue gibt es kaum bis gar keine Argumente, um etwas Zählbares gegen Energie Cottbus zu holen, zumal der FCE auch die vergangenen drei Drittliga-Spiele gewonnen hat.

Tipp: 0:2

Wohl kein Leckerbissen zum Abschluss

So., 22.02.2026, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live
Aufsteiger TSG Hoffenheim II ist das formschwächste Team der 3. Liga und Viktoria Köln reist auswärts keine Bäume aus und hat dreimal in Folge nicht gewonnen. In einer ausgeglichen Partie werden die reiferen Kölner die Fehler der jungen Hoffenheimer eiskalt bestrafen.

Tipp: 0:1

