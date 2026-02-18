Aachen schlägt Verl, Essen knackt Osnabrück, MSV Duisburg siegt wieder

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 25. Spieltag der 3. Liga. Er glaubt an Siege von Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus. Während Wehen Wiesbaden in Gala-Form bleibt, darf auch der MSV Duisburg wieder lachen. Im Tabellenkeller jubelt der 1. FC Saarbrücken.
Waldhof Mannheim gewinnt in Stuttgart
Fr., 20.02.2026, 19:00 Uhr
Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart II sorgt immer mal wieder für ein Highlight wie im Spiel gegen die Löwen, agiert jedoch über die gesamte Saison gesehen unbeständig. Der SV Waldhof Mannheim zeigt sich unterdessen stabilisiert und holte aus den letzten drei Partien sieben Punkte, darunter ein wichtiger Sieg gegen Ulm. In einer engen Partie wird die größere Erfahrung der Kurpfälzer den Ausschlag geben.
Tipp: 1:2
Wer stoppt Ingolstadt?
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Der FC Ingolstadt 04 ist seit sechs Spielen ungeschlagen und blieb dabei dreimal ohne Gegentor, was für eine gefestigte Defensive spricht. Der TSV Havelse hingegen musste nach einem kurzen Zwischenhoch zuletzt eine Niederlage gegen Osnabrück hinnehmen und kämpft mit der zweitschlechtesten Abwehr der Liga. Die individuelle Qualität und Heimstärke der Schanzer dürften hier für klare Verhältnisse sorgen.
Tipp: 3:1
Topspiel beim VfL Osnabrück
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
In diesem Verfolgerduell treffen die Teams aufeinander, die punktgleich mit dem MSV Duisburg sind, aber nicht auf dem Relegationsplatz stehen: Rot-Weiss Essen hat seit November nicht mehr verloren und der VfL Osnabrück ist in dieser Saison nicht für seine Heimstärke bekannt. Es wird ein enges Duell, dass knapp an RWE geht.
Tipp: 1:2
Alles spricht für Wiesbaden
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Der SSV Jahn Regensburg
befindet sich im freien Fall und konnte in den letzten fünf Partien nur einen Dreier verbuchen. Der SV Wehen Wiesbaden
ist nicht erst seit dem 6:1-Schützenfest gegen Duisburg das Team der Stunde - alles andere als ein Sieg der Hessen würde überraschen.
Tipp: 0:3
MSV Duisburg muss sich rehabilitieren
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Da sind wir auch schon beim MSV Duisburg
, der sich natürlich für die Schmach von Wiesbaden rehabilitieren möchte. Auch ohne den gesperrten Trainer Dietmar Hirsch
müssen die Zebras ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt
überzeugend gewinnen. Die Bayern haben zuletzt nur einen Punkt geholt und werden die 3. Liga am Saisonende angesichts der Ausgangslage (17 Punkte Rückstand) wieder verlassen.
Tipp: 4:2
Alemannia Aachen vor großer Herausforderung
Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Die Alemannia Aachen
zeigte sich zuletzt gefestigt und hat mit vier ungeschlagenen Partien in Serie eine gute Phase. Der SC Verl
stellt mit 59 Treffern einen beeindruckenden Wert, offenbarte aber beim vergangenen Gastspiel in Duisburg Lücken in der Rückwärtsbewegung (2:4). Der Tivoli pusht die Hausherren in diesem Spiel - die Überraschung gelingt.
Tipp: 2:1
Schlüsselspiel in Ulm
Sa., 21.02.2026, 16:30 Uhr
Der SSV Ulm hat nach zuletzt zwei Pleiten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze fast verloren - und genau hier rangiert 1. FC Saarbrücken. Es ist ein absolutes Schlüsselspiel, denn die Saarländer haben die Chance, die Abstiegszone zu distanzieren, da am Sonntag auch Aue gegen Tabellenführer Cottbus spielt. Ulm ist ein schwaches Heimteam, Saarbrücken überzeugt selten in der Fremde, hat aber die besser Form. Deshalb:
Tipp: 0:1
Traditionsduell beim TSV 1860 München
So., 22.02.2026, 13:30 Uhr
Das Aufstiegsrennen ist ein Schneckenrennen, deshalb hat selbst der TSV 1860 München
noch Chancen auf die 2. Bundesliga
. Dafür muss aber das Heimspiel gegen Hansa Rostock
unbedingt erfolgreich bestritten werden. Rostock ist auswärtsstark und verliert selten.
Tipp: 1:1
Denkbar undankbarste Aufgabe für Aue
So., 22.02.2026, 16:30 Uhr
Keine Form, wenig Tore - und jetzt kommt auch noch der Spitzenreiter! Für Erzgebirge Aue
gibt es kaum bis gar keine Argumente, um etwas Zählbares gegen Energie Cottbus
zu holen, zumal der FCE auch die vergangenen drei Drittliga-Spiele gewonnen hat.
Tipp: 0:2
Wohl kein Leckerbissen zum Abschluss
So., 22.02.2026, 19:30 Uhr
Aufsteiger TSG Hoffenheim II
ist das formschwächste Team der 3. Liga und Viktoria Köln
reist auswärts keine Bäume aus und hat dreimal in Folge nicht gewonnen. In einer ausgeglichen Partie werden die reiferen Kölner die Fehler der jungen Hoffenheimer eiskalt bestrafen.
Tipp: 0:1
