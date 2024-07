A-Ligist SSV Strümp stellt sich für die neue Saison breiter auf

Der SSV Strümp stellt sich für die kommende Saison in der Kreisliga A Kempen-Krefeld deutlich breiter auf. Die Rot-Weißen verpflichteten sieben externe Neuzugänge, darüber hinaus rücken fünf Eigengewächse aus der A-Jugend hoch. Drei weitere mögliche Verstärkungen trainieren momentan mit, so dass Trainer Mike Hein in den ersten Einheiten der Sommer-Vorbereitung teils bis zu 30 Spieler um sich versammeln kann.

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, einen großen Pool zu bilden“, betont der SSV-Coach. Alle Akteure hätten in den kommenden Wochen die Chance, sich für die Aufgaben in der ersten Mannschaft zu empfehlen. Fünf oder sechs Spieler würden dann zum Start der Kreisliga-Saison allerdings erst einmal in der „Zwoten“ unterkommen.

„Königstransfer“ ist Steffen Scheike, der vom 1. FC Mönchengladbach an die Strempe gewechselt ist. In der Bezirksliga war er bei fünf Einsätzen nur zu einem Tor gekommen. In der Saison davor hatte er für C-Kreisligist TuS St. Hubert jedoch in 25 Spielen 55-mal getroffen.