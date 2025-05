A-Liga: SV 09 Hofheim siegt gegen SV Ruppertshain und hält die Klasse

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A Main-Taunus ist der 29. Spieltag mit einem entscheidenden Sieg für SV 09 Hofheim zu Ende gegangen. Die Mannschaft gewann am Donnerstagabend mit 2:1 gegen den zuletzt formstarken SV Ruppertshain und festigte damit den 13. Platz, von dem er auch am letzten Spieltag nicht mehr verdrängt werden kann. Da die DJK Flörsheim und die SG Hoechst II bereits als Absteiger feststehen , darf der SV die Partie am kommenden Sonntag beim FC Germania Weilbach II nun zumindest mit Blick auf den eigenen Klassenerhalt gelassen angehen. Neben Hofheim konnte auch der 1. FC Lorsbach gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller punkten. Durch den deutlichen 5:2-Erfolg ziehen die Lorsbacher nicht nur am Gegner SG Oberliederbach II vorbei, sondern dürfen bereits den dritten Sieg infolge feiern.

Marko Pfob, Trainer des SV 09 Hofheim, sagt rückblickend zur Vorbereitung auf die Partie: "Wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung mit über 20 Spielern und haben am Dienstag allen bewusst gemacht, dass dieses Spiel für uns entscheidend ist". In der Kabine am Donnerstag seien die Spieler, besonders aber die Trainer nervös gewesen. Denn nur das Trainerteam habe gewusst, dass neben der DJK Flörsheim auch die SG Hoechst II bereits vor Anpfiff als Absteiger feststand. Um Druck von der Mannschaft zu nehmen, sei darüber im Vorfeld aber nicht gesprochen worden.

Wie Pfob berichtet, habe sich der Gegner von Spielbeginn an zurückgezogen, ohne dabei zu Torchancen zu kommen. Die erste Hälfte sei repräsentativ für die gesamte Hinrunde gewesen, denn seine Mannschaft habe zwar wie so häufig die Spielführung übernommen, jedoch selbst auch keine Tore erzielt. Nach Wiederanpfiff sei es zunächst ein ähnliches Spiel gewesen, die unzähligen Chancen hätten dann aber glücklicherweise zügig zum 1:0-Führungstreffer durch Angreifer Tim Schimmer (50.) geführt. Anstelle nachzulegen, habe aber vor allem der SV Ruppertshain anschließend den Druck erhöht. "Damit sind wir überhaupt nicht klar gekommen. Ruppertshain hatte gute Chancen auf den Ausgleich", sagt der Trainer. Letztlich habe Verteidiger Gregor Deak (74.) durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 aber dafür gesorgt, dass sich das Spiel aus Sicht des SV 09 Hofheim wieder beruhigte. Allerdings nicht lange, denn kurz vor Schluss erzielten die Gäste noch den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Stefan Floros (84.). Der Ball sei dabei vom Rücken eines Hofheimers direkt vor die Füße des gegnerischen Angreifers gefallen, welcher diesen dann nur habe reinschießen müssen. Im Unterschied zu vielen Partien der laufenden Saison, in welchen Hofheim späte Gegentreffer wegstecken musste, konnte die Mannschaft das Ergebnis am Donnerstag jedoch über die Nachspielzeit retten. Entsprechend ausgelassen sei die Stimmung nach Abpfiff gewesen. "Wir haben den Klassenerhalt natürlich ausgiebig gefeiert", sagt Pfob.

Der Blick auf die kommenden Herausforderungen

Für die letzte Begegnung der Saison stehe fest, dass Hofheim sich gegen den FC Germania Weilbach II nur einen Sieg zum Ziel setzen könne. "Durch einen Sieg kann sich die Tabellensituation für uns noch einmal verbessern. Es macht für meine Begriffe einen Unterschied, ob man auf dem neunten oder dem zwölften Platz abschließt", erklärt Pfob.

Wie der Trainer berichtet, haben die ersten kaderplanerischen Gespräche bereits in einer Phase der Saison stattgefunden, als der SV noch kaum im Abstiegskampf gesteckt hatte. Erst als die Mannschaft tabellarisch immer weiter abgerutscht war, hätten die planerischen Ungewissheiten zugenommen. In Gesprächen zwischen dem Vorstand und den Spielern habe sich dann aber herausgestellt, dass beinahe alle Spieler dem Verein unabhängig der Ligazugehörigkeit erhalten bleiben wollten. Für Pfob sei dies ein wichtiges Zeichen dafür, dass die gemeinsame Zusammenarbeit funktioniere und alle sich wohlfühlen. Ziel sei es nicht, viele neue Spieler aus anderen Vereinen abzuwerben, sondern eigene Talente stärker mit dem Herrenbereich zu vernetzen. Nichtsdestotrotz werde die Mannschaft sich noch extern durch Anel Pita vom FV 08 Neuenhain und seinen Bruder Adis Pita vom 1. FC Sulzbach verstärken. In der kommenden Saison rechne der Trainer nicht mit dem Aufstieg, wolle aber die oberen Mannschaften ärgern und insgesamt eine gute Rolle spielen. Wichtig sei es deshalb, dass Noah Gagula, der bereits die A-Junioren trainiert hat, nun als Trainer für die zweite Mannschaft gewonnen werden konnte. Durch eine klare Struktur zwischen erster und zweiter Mannschaft solle eine zielgerichtete Trainingsgestaltung möglich werden.

Eine lehrreiche Saison mit Rückschlägen

"Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Die Spieler haben noch nicht die Erfahrung, die beispielsweise eine Mannschaft wie Eschborn hat, deren Spieler schon lange im Herrenbereich sind", sagt Pfob. Seine eigenen Jungs hätten sich auch erst an den mitunter rauen Ton von den Zuschauerrängen und auf dem Feld gewöhnen müssen. Dass die Mannschaft in der Rückrunde nicht mehr an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen konnte, hängt nach Einschätzung des Trainers damit zusammen, dass die Torjäger Gianfranco Giliberto und Tim Schimmer der Mannschaft nicht durchgängig zur Verfügung standen. Deshalb sei Adis Pita, der auch persönlich in die Mannschaft passe, in der kommenden Spielzeit eine ideale Verpflichtung für die Offensive.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick: