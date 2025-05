Main-Taunus: So läuft der Auf- und Abstieg

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten Richtahlen. Also die Anzahl der Teams, die im Hinblick auf die kommende Saison in der Liga verbleiben müssen. Derzeit spielen in der Kreisoberliga und Kreisliga A 15 Teams in der Kreisliga B und Kreisliga C 16 Teams, wenngleich aufgrund des Rückzugs von Türk Hattersheim II nur 15 Teams am Spielbetrieb teilnehmen. In der Kreisliga D Gruppe 1 sind es neun Teams, während es in Gruppe 2 zehn Teams sind. Die D-Liga wird es in der kommenden Saison jedoch nicht mehr geben, bestätigt Kreisfußballwart Karlheinz Reichert. Diese werde in zwei C-Ligen aufgeteilt. In der Kreisoberliga hat Germania Schwanheim seine erste Mannschaft vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest. In der A-Liga hat sich DJK Flörsheim vor Saisonbeginn zurückgezogen und steht ebenfalls als erster Absteiger in die B-Liga fest.