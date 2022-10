A-Liga RTK: Edip Bata trifft – und trainiert Bosporus Neuer Spielertrainer für den türkischen Klub

Rheingau-Taunus . Nach dem Abschied von Trainer Bülent Sevinc ließ A-Ligist SV Bosporus Eltville in doppelter Hinsicht aufhorchen. Nach kompaktem Auftritt hieß es 2:0 (0:0) beim SSV Hattenheim. Zum 1:0 traf Edip Bata sehenswert per Kopfball in den Winkel. Er war im Sommer zum SV Italia gewechselt, hatte dort aber, bestätigt Bosporus-Vize Ertunc Kurt, kein Spiel bestritten.