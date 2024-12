A-Liga: Michelstadt will zurück in die Spur

Das ging nach hinten los: Der VfL Michelstadt (rechts Luca Adrian) verlor zuletzt mit 2:3 gegen den SV Gammelsbach (Timo Zeiler). Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Der VfL Michelstadt ist einer von zwei Meisterschaftsfavoriten in der Kreisliga A. Gerade mal zwölf Gegentore musste der Tabellenzweite bisher quittieren. Hierbei hat sich der VfL im Vergleich zur Vorsaison durch eine Umstellung des Systems weiterentwickelt. Am Sonntag muss gegen Türkiyemspor Breuberg (14 Uhr) ein Sieg her, um auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter SSV Brensbach zu bleiben, der wiederum beim TSV Seckmauern II gastiert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Michelstadt trat zuletzt vehement auf, siegte gegen den TSV Seckmauern II mit 7:0 und bei Türk Beerfelden mit 6:0. „Das war sogar noch schmeichelhaft für die Beerfelder“, sagt Marc Eidenmüller, der klar macht, „dass Türkspor kein Team mit A-Liga-Format aufbieten kann“. Die Klasse der Beerfelder aus der Vorsaison sei weg. Durch die Abgänge sei auch die Geschwindigkeit aus dem Beerfelder Spiel verschwunden, war die Analyse des Sportlichen Leiters des VfL, der sich auch deswegen über das klare Ergebnis nicht verwundert zeigte.

Nach den starken Vorstellungen sorgte die 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger SV Gammelbach dann aber für große Enttäuschung, auch wegen der zuletzt gestiegenen Erwartungen. „Dieser Spielverlust, ausgelöst durch die Konterstärke der Gammelsbacher, die durch die Handschrift ihres Trainers Kevin Ihrig einen ganz klaren Plan hatten, müssen wir neidlos anerkennen. Der SVG hat uns regelrecht vorgeführt“, meinte Eidenmüller. Die Erkenntnisse aus diesem 2:3 sollen aber nun weiterhelfen: „Wenn wir nicht alles in den Zweikämpfen geben, dann kann uns so etwas passieren. Vielleicht ist es auch ein wichtiger Schuss zur richtigen Zeit vor den Bug.“

TSV Höchst II vor schwerer Aufgabe Am Sonntag wartet mit B-Liga-Vizemeister Türk Breuberg ein ähnlich schwer auszurechnender Gegner. Wenn die Gäste personell alles aufbieten können, wird es sicher eine umkämpfte Partie im Heinrich-Ritzel-Stadion. Bereits im Hinrundenspiel war Türkiyem nicht so deutlich unterlegen, wie es das 0:5 vermuten lässt. „Wir müssen mit viel Einsatz in die Umschaltmomente kommen und anschließend über die Geschwindigkeit die Größe unseres Platzes nutzen“, will sich der VfL entscheidende Vorteile in dieser Begegnung verschaffen und letztlich das Verfolgerduell auch gewinnen.

Eine wirklich ruhige Spielzeit legt der TSV Höchst II bislang nicht hin. Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen steht die Gruppenliga-Reserve auf dem Abstiegsrelegationsplatz – allerdings mit einem Fünf-Punkte-Polster auf die direkten Abstiegsränge. Jetzt aber kommt ausgerechnet der FV Mümling-Grumbach um 12 Uhr zum Derby an die Jahnstraße. Das Hinrundenspiel gewann der FV mit 6:2. Der TSV Seckmauern II spielt eine bemerkenswert starke Runde und schoss nach dem 8:3 gegen Breuberg bis auf Rang fünf vor. Am Sonntag geht es gegen Spitzenreiter SSV Brensbach (12 Uhr), der von der Spielanlage schwer zu knacken sein wird. Aber nichts ist unmöglich. Im Oberzentderby trennten sich in der Hinrunde der TV Hetzbach und Aufsteiger SV Gammelsbach (14 Uhr) torlos.

Abstiegsgipfel in Hiltersklingen Die KSG Vielbrunn gewann derweil am Donnerstagabend das Nachholspiel gegen den TSV Neustadt mit 4:2 (2:2). Roman Schiedlowski (12., 24.) und Lars Hofmann (62., 90.+5) hatten gegen die Breuberger getroffen und damit den Sprung vom Tabellenende weg ermöglicht. Marvin Pilger (28., 33.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Am Sonntag fordert der TSV Sensbachtal die KSG (14 Uhr), die den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen könnte. In Hiltersklingen geht der Abstiegsgipfel zwischen Türk Beerfelden und dem TSV Neustadt (14 Uhr) über die Bühne. Für beide Mannschaften gilt: Siege und Erfolgserlebnisse sind durch nichts zu ersetzen. Entsprechend entschlossen dürften beide Abstiegskandidaten dieses Spiel angehen. Der KSV Reichelsheim erwartet den FC Finkenbachtal (14 Uhr). Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, auch wenn Finkenbachtal von den vergangenen fünf Spielen nur eines für sich entschied. Die Reichelsheimer können mit einem Heimsieg bis auf Platz fünf vorstoßen. Nur ein Steinwurf vom KSV entfernt gastiert der Tabellenvierte, die SG Rothenberg, bei der SG Nieder-Kainsbach (14.15 Uhr). Die Gersprenztaler lieferten zuletzt überzeugende Vorstellungen, unter anderem ein beachtenswertes 1:1 gegen Brensbach.