Aktuell läuft es rund in Sensbachtal. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

A-Liga: Hinter dem TSV liegt ein überragendes Fußballjahr Sensbachtal mischt die Kreisliga A auf +++ Mit Spielertrainer Till Hofmann kommt die Wende

Ober-Sensbach . Der TSV Sensbachtal ist die Überraschungsmannschaft in der Kreisliga A. Kaum jemand hatte mit den Fußballern vom Buckelweg in der Spitze gerechnet, dabei gab es bereits in der Rückserie der Vorsaison erste bemerkenswerte Resultate, die andeuteten, dass unter dem neuen Spielertrainer Till Hofmann eine starke Entwicklung eingetreten ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die hohe Trainingsbeteiligung und das Bewusstsein, dass dieser Trainer mit seinen Vorstellungen von seinem Fußball bei den Spielern durchdrang, war nicht zu übersehen. In der Summe des Kalenderjahres 2024 holte der TSV bis zum Eintritt in die jetzige Winterpause 46 Punkte. Kein anderer Trainer der letzten 30 Jahre konnte am Buckelweg eine solche Bilanz vorweisen. In der Winterpause der Vorsaison wurde Hoffmann zum Cheftrainer befördert, mit neun mickrigen Punkten sollte er die Kohlen aus dem Feuer holen. Nahezu alles deutete auf den Abstieg in die B-Liga hin, doch der Hiltersklingener holte in der Rückserie 24 Punkte und erreichte noch den sicheren Klassenerhalt.

Überragender Start in die Spielzeit 2024/25 Noch besser lief es für den TSV beim Auftakt in diese Spielzeit, als die Oberzent-Elf ihre Erfolgsbilanz fortsetzen konnte. Sicherlich ist der Kampf um Meisterschaft und Aufstieg noch eine Ebene zu hoch für die „Hoffmänner“, die nach den ersten fünf Spielgewinnen und 15 Punkten immer wieder mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatten. In der Spitze fehlten sogar sechs Stammspieler an einem Spieltag. Dennoch hielt sich der TSV im breiten Mittelfeld der A-Klasse. „Ich habe mir genau angesehen, was für Fußballer mit welchen Fähigkeiten im Kader stehen und habe sie dann auf die Position gestellt, wo sie nach meiner Auffassung nach besonders effizient für unser Spiel sein könnten“, berichtet Till Hoffmann.