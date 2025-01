– Foto: Fabian Daum

A-Liga: Etwas mehr geht noch für die SG Nieder-Kainsbacher Kicker spielen eine solide Saison in der Kreisliga A +++ Platz fünf ist das Ziel

Nieder-Kainsbach. Nervosität kommt aktuell keine auf beim Odenwälder A-Ligisten SG Nieder-Kainsbach. Obwohl die Mannschaft im Hinrundenverlauf einiges hat liegengelassen, präsentierte sich der Club aus dem Gersprenztal sehr aufgeräumt und will nach der Winterpause deutlich mehr Heimsiege einfahren. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt satte elf Punkte. Und so steht in der Winterpause Rang elf, so wenige Gegentore (31) wie ein Team in der Spitzengruppe, nur vorne fehlt die Effektivität: 28 Tore schoss die SG in 16 Spielen, nur Schlusslicht Türkspor Beerfelden traf seltener.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dennoch herrscht Zufriedenheit bei Sportvorstand Fabian Daum: „Zufrieden bin ich mit dem Auftreten unserer Mannschaft, die auswärts fünf Spiele gewonnen hat und aus einer gut organisierten, sehr gefestigten Defensive spielt.“ In der Tat ist es nicht leicht, Tore gegen die Gersprenztaler zu erzielen, das haben auch die Gegner immer wieder während des Hinrundenverlaufs betont. Vorne fehlt aber noch die notwendige Durchschlagskraft: „Wir betreiben immer einen hohen Aufwand in unseren Spielen, nur der Ertrag stimmt einfach nicht, weil wir zu fahrlässig unsere Chancen herschenken.“

Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil die Kainsbacher nach dem Kreisoberligaabstieg vor zwei Spielzeiten ihre beiden Angreifer verloren und jetzt einen Neuaufbau in diesem Bereich betreiben. Im Sommer kam der erst 19-jährige Noah Wolf vom FV Mümling-Grumbach, der bereits sieben Tore anbrachte und auch der gleichaltrige Tommy Krauss, der meist über die Außenposition das SG-Spiel forciert. Trotzdem benötigen beide noch Zeit und Geduld. Hinzu kommen Matthias Bergmann (18 Jahre) und Leon Hess (21). „Allen müssen wir aber zubilligen, dass sie ihre Erfahrungen sammeln dürfen“, sagt Daum, der feststellt, dass die Entwicklung stimme: „Unser erstes Ziel ist es, dass wir die jungen Fußballer gut integrieren und in der A-Liga wieder ein neues, durchschlagskräftiges Team aufbauen. Die jungen Spieler, die gerade nachwachsen, sind unsere Zukunft, was man beim 1:1 gegen Spitzenreiter SSV Brensbach gesehen hat, als unsere Mannschaft auf Augenhöhe war, verdient den Punkt mit viel Leidenschaft erkämpfte – auch wenn die SSV spielerisch überlegen war“, sagt Nieder-Kainsbachs Sportlicher Leiter. Ziel sind die ersten fünf Plätze