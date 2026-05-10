A-Liga Düsseldorf: Unterbach kann gegen SF Gerresheim Meister werden

Für den SC Unterbach könnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus könnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch die Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg ist der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, gewinnen die Gäste, würden sie auf sieben Zähler verkürzen und die letzte Chance wahren. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.
Im Abstiegskampf dürfen sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So könnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch dürfte am Donnerstag zunächst einmal auf Punkte aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06 hoffen, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der aktuell ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangiert, empfängt am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer traten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach braucht notwendig einen Sieg gegen den DSC 99 II, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeuten würde. Am Freitag spielte der SC West zudem gegen den KSC Tesla.
AC Italia Hilden – SP.-VG. Hilden 05/06 3:3
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (85. Philipp Schottke), Harun Gür (90. Lorenzo Madonia), Lilian Stirbu, Jason Beiler (72. Mohamed Galil), Onur Kocak (90. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Giacomo Russo, Hendrik Pitsch, Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Jan Hallmann, Timo Kunzl (46. Paul Felix Hoffmeister), Anil Kerim Yazir (63. Hicham Bajut), Constantin Schnabel (79. Thomas Jarosch), Darius Wischnewski - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ramazan Kocak (16.), 2:0 Jannis Remhof (37.), 2:1 Florian Müller (57.), 3:1 Jannis Remhof (60.), 3:2 Taoufik Baouch (67.), 3:3 Florian Müller (79.)
Rot-Weiß Lintorf – DJK Tusa 06 Düsseldorf 7:0
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer (69. Jonas Keimer), Hardy Voigt, Patryk Schneider (77. Tim Marco Meyer), Danylo Sydorenko, Robin Schwarzbach (71. Mehmet Yildiz), Marcus Zur, Rabbie Aurang (54. Max Osper), Andreas Ellert, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski (46. Darius-Valentino Paul), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (69. Maximilian Schlüß), Yuuki Hasegawa, Luke Rehn, Daniel Dix (69. Yannik Bohlmann), Noah Rugamba (46. Deniz Emre Mert Akyüz), Umut Mert Akyüz, Can-Leon Leidag (54. Robin Weyrather), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Hardy Voigt (5.), 2:0 Danylo Sydorenko (7.), 3:0 Robin Schwarzbach (52.), 4:0 Robin Schwarzbach (64.), 5:0 Andreas Ellert (68.), 6:0 Mehmet Yildiz (71.), 7:0 Marcus Zur (76.)
Gelb-Rot: Luke Rehn (52./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)
SC Düsseldorf-West – KSC Tesla 07 0:2
SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Erfan Hooshyar, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Seiya Gotanda, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (83. Fabian Müller), Maximilian Neuschäfer, Ben Krümpelmann (58. Jihwan Oh) - Trainer: Anton Bobyrew
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic (75. Stefan Dordevic), Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis (24. Ivano Knezovic), Aleksandar Savic, Miljan Stojanovic, Nikola Aleksic - Trainer: Zoran Stanisic
Schiedsrichter: Lukas Koppers - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (10.), 0:2 Miljan Stojanovic (64.)
32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
34. Spieltag
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
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