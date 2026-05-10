 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

A-Liga Düsseldorf: Unterbach kann gegen SF Gerresheim Meister werden

Nicht nur den Auftakt zum 31. Spieltag gab es am Donnerstag in der Kreisliga A Düsseldorf, sondern auch den zweiten Anlauf des am 29. Spieltag abgebrochenen Hildener Derbys. Am Freitagabend gewann der KSC Tesla mit 2:0 beim SC West.

von Sascha Köppen · Heute, 10:28 Uhr · 0 Leser
Der SC West hat sich gegen Tesla wacker geschlagen.
Der SC West hat sich gegen Tesla wacker geschlagen. – Foto: Sascha Zeise

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Für den SC Unterbach könnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus könnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch die Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg ist der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, gewinnen die Gäste, würden sie auf sieben Zähler verkürzen und die letzte Chance wahren. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.

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Im Abstiegskampf dürfen sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So könnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch dürfte am Donnerstag zunächst einmal auf Punkte aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06 hoffen, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der aktuell ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangiert, empfängt am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer traten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach braucht notwendig einen Sieg gegen den DSC 99 II, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeuten würde. Am Freitag spielte der SC West zudem gegen den KSC Tesla.

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Zum Nachholspiel des 29. Spieltags am Donnerstag traten an:

Kein Sieger im Hildener Derby zwischen AC Italia und 05/06

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
3
3
Abpfiff
Im Derby zwischen Italia Hilden und der SP.-VG. Hilden 05/06 gab es beim 3:3 keinen Sieger, und das ist aus zwei Grunden für Italia durchaus ärgerlich. Einerseits wäre ein Sieg ein ganz großer Schritt im Abstiegskampf gewesen, zum anderen führten die Derby-Gastgeber zur Pause 2:0 durch Ramazan Kocak und Jannis Remhof und bis zur 66. Minute dann mit 3:1 dank Remhofs zweitem Streich, gaben die Partie aber dennoch aus der Hand. Florian Müller (2) und Taoufik Baouch sorgten letztlich für die Punkteteilung.

AC Italia Hilden – SP.-VG. Hilden 05/06 3:3
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (85. Philipp Schottke), Harun Gür (90. Lorenzo Madonia), Lilian Stirbu, Jason Beiler (72. Mohamed Galil), Onur Kocak (90. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Giacomo Russo, Hendrik Pitsch, Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Jan Hallmann, Timo Kunzl (46. Paul Felix Hoffmeister), Anil Kerim Yazir (63. Hicham Bajut), Constantin Schnabel (79. Thomas Jarosch), Darius Wischnewski - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ramazan Kocak (16.), 2:0 Jannis Remhof (37.), 2:1 Florian Müller (57.), 3:1 Jannis Remhof (60.), 3:2 Taoufik Baouch (67.), 3:3 Florian Müller (79.)

So läuft der 31. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag traten an:

Rot-Weiß Lintorf mit Kantersieg gegen DJK Tusa 06

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
7
0
Abpfiff
Den viertletzten Platz scheint Rot-Weiß Lintorf dank einer kleinen Serie beeindruckender Siege bereits ziemlich sicher zu haben, mit einem 7:0 gegen Tusa, das die Rettung in der Tasche hat, dürfte aber kaum jemand gerechnet haben. Robin Schwarzbach war dabei in einer illusteren Reihe von Torschützen der einzige Lintorfer, der doppelt den Kasten traf. Als Luke Rehn auf Seiten der Gäste in der 52. Minute die Ampelkarte sah, war das Spiel schon auf einem guten Weg, den Kantersieg hat die Überzahl aber natürlich begünstigt.

Rot-Weiß Lintorf – DJK Tusa 06 Düsseldorf 7:0
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer (69. Jonas Keimer), Hardy Voigt, Patryk Schneider (77. Tim Marco Meyer), Danylo Sydorenko, Robin Schwarzbach (71. Mehmet Yildiz), Marcus Zur, Rabbie Aurang (54. Max Osper), Andreas Ellert, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski (46. Darius-Valentino Paul), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (69. Maximilian Schlüß), Yuuki Hasegawa, Luke Rehn, Daniel Dix (69. Yannik Bohlmann), Noah Rugamba (46. Deniz Emre Mert Akyüz), Umut Mert Akyüz, Can-Leon Leidag (54. Robin Weyrather), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Hardy Voigt (5.), 2:0 Danylo Sydorenko (7.), 3:0 Robin Schwarzbach (52.), 4:0 Robin Schwarzbach (64.), 5:0 Andreas Ellert (68.), 6:0 Mehmet Yildiz (71.), 7:0 Marcus Zur (76.)
Gelb-Rot: Luke Rehn (52./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)

Am Freitag spielten:

SC West unterliegt KSC Tesla nur mit 0:2

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
0
2
Abpfiff
Der mit 14 Spielern auf dem Spielberichtsbogen angetretene, bereits abgestiegene SC West unterlag nach einigen deutlichen Niederlagen dem KSC Tesla, der seinerseits nur 13 Mann am Start hatte, knapp mit 0:2. Nach zehn Minuten sorgte dabei Nikola Aleksic mit seinem 14. Saisontreffer für die Führung, die Miljan Stojanovic nach gut einer Stunde zum Endstand ausbaute. Tesla hat damit nun 45 Punkte auf dem Konto und kann die 50 Zähler mit zwei weiteren Siegen noch knacken, der SC West bleibt am Tabellenende bei drei Punkten, kämpft aber tapfer weiter - das verdient große Anerkennung.

SC Düsseldorf-West – KSC Tesla 07 0:2
SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Erfan Hooshyar, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Seiya Gotanda, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (83. Fabian Müller), Maximilian Neuschäfer, Ben Krümpelmann (58. Jihwan Oh) - Trainer: Anton Bobyrew
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic (75. Stefan Dordevic), Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis (24. Ivano Knezovic), Aleksandar Savic, Miljan Stojanovic, Nikola Aleksic - Trainer: Zoran Stanisic
Schiedsrichter: Lukas Koppers - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (10.), 0:2 Miljan Stojanovic (64.)

Die Partien am Sonntag:

TuS Gerresheim - SV Wersten

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00

Türkgücü Ratingen - Italia Hilden

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
15:30live

FC Bosporus - SP.-VG. Hilden 05/06

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:00

ASV Tiefenbroich - Schwarz-Weiß 06

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:15

TSV Urdenbach - DSC 99 II

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00

VfL Benrath - FC Büderich II

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:30

SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim

Heute, 16:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
16:30

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

34. Spieltag
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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