A-Liga: Derby-Sieg für Eddersheim III, FV Neuenhain verpasst Anschluss

Der Aufsteiger mischt oben mit: Drei Spieltage vor Saisonende wahrt der FC Eddersheim III seine realistischen Chancen auf Platz zwei und sicherte sich dafür einen 3:1-Sieg gegen den SV Flörsheim. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Am vergangenen Sonntag bot sich dem FV 08 Neuenhain die Chance, mit dem FC Germania Schwanheim gleichzuziehen – doch stattdessen setzte es gegen den direkten Tabellennachbarn eine deutliche 0:7-Niederlage. Trotz des Sechs-Punkte-Rückstands richtet der FV den Blick weiterhin nach vorn, um eine mögliche Relegation noch abzuwenden . Spannend bleibt auch der Dreikampf um Platz zwei: Sowohl die SG Kelkheim als auch der SV 09 Hofheim entschieden ihre Partien erfolgreich für sich. Zudem feierte der Tabellendritte FC Eddersheim III im Derby beim SV 09 Flörsheim einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg.

Niklas Maier, Trainer des FC Eddersheim III, sagte: "Ein Derby ist immer etwas Besonderes, im Fokus unserer Vorbereitung stand jedoch die Qualität des SV Flörsheim." Da der FC gut ins Spiel gestartet sei und mehr Ballbesitz gehabt habe, sei auch die 1:0-Führung durch Constantin Christ (18.) zur Pause verdient gewesen. Zügig nach Wiederanpfiff konnten die "Gäste" durch Luis Vera Lopez (55.) sogar auf 2:0 erhöhen. In der Folge habe der Gegner jedoch deutlich besser ins Spiel gefunden und kam durch Emre Koc (73.) vom Punkt zum 1:2-Anschlusstreffer. Dem nun in der Luft liegenden Ausgleich stand erneut Constantin Christ (79.) entgegen, der einen Konterangriff mit dem 3:1-Siegtreffer vollendete. "Obwohl wir eine schwächere Phase hatten, geht der Sieg in diesem schwierigen Auswärtsspiel in Ordnung", resümierte Maier.

Zum entscheidenden Faktor im Dreikampf um Platz zwei mit der SG Kelkheim und dem SV 09 Hofheim könne die SG Hoechst werden. Sowohl der FC Eddersheim III als auch die SG Kelkheim haben sich vor Saisonende noch mit dem Meister zu messen. "Es wird darauf ankommen, was Hoechst noch zu leisten imstande ist", erläuterte Maier. Als Aufsteiger drei Spieltage vor Schluss überhaupt die Chance auf einen Aufstieg zu haben, sei etwas ganz Besonderes. Mit der Rolle des Gejagten sei die Mannschaft aus der Aufstiegssaison 2024/25 vertraut. "Wir müssen nicht, das macht es leichter, aber natürlich wollen wir Platz zwei erreichen", sagte der Trainer. Im Vordergrund sollte jedoch stehen, dass die Leistungen der Rückrunde keineswegs selbstverständlich seien und sich die Mannschaft sichtlich verbessert habe.

Sebastian Schütze, Trainer des FV 08 Neuenhain, sagte: "Wir haben uns viel vorgenommen, sind aber überhaupt nicht an unser Leistungsmaximum gekommen". In den vergangenen Wochen habe das Team darauf hingearbeitet, den FC Germania Schwanheim ein- und überholen zu können. Mit dem schnellen Doppelschlag durch Salam Elbachiri (11.) zum 1:0 und Akash Masih (15.) zum 2:0 habe der Gegner der Mannschaft jedoch früh den Stecker gezogen. Den Treffer zum 3:0-Pausenstand aus Sicht des FC erzielte Nico Rappelt. Schütze berichtete: "Wir haben keine Mittel gefunden und wirkten nervös", und fügte an: "Nach dem Elfmeter kurz nach Wiederanpfiff war es eigentlich vorbei". Diesen verwandelte Mohamed Asaksak Benamar (47.) zum 4:0, bevor es in der Schlussphase noch deutlicher wurde: 5:0 durch Carlos Misael De Olivera e Silva (80.), 6:0 durch Mohamad Abu Nejem (86.) und der 7:0-Siegtreffer durch Suleiman Shina Lawani (89.).

Auf alle Szenarien vorbereitet: Der FV Neuenhain blickt auf den Saisonendspurt

"Auch wenn es jetzt schwieriger geworden ist, wollen wir in den verbliebenen drei Spielen Schwanheim weiter unter Druck setzen, um womöglich ihren Platz noch zu erreichen", erläuterte der Trainer. Obwohl mit der SG Kelkheim und dem FC Eddersheim III noch zwei Aufstiegsaspiranten zum Restprogramm des FV Neuenhain gehören, sei es das Ziel, auch gegen diese Gegner durch gute Leistungen etwas Zählbares mitzunehmen. Dennoch bereite sich die Mannschaft auf das Szenario vor, die A-Liga über zwei Relegationsspiele halten zu müssen.

Wie Schütze berichtete, habe Angel Ocón Betancort, sportlicher Leiter des FV 08 Neuenhain, bereits Gespräche mit Spielern des bestehenden Kaders für die kommende Saison geführt. Auch Neuzugänge für die erste Mannschaft stünden bereits fest, würden jedoch erst in den kommenden Wochen namentlich vermeldet werden. "Zudem wollen wir wieder eine zweite Mannschaft stellen, das ist unser großes Ziel", sagte Schütze. Der Verein verspreche sich hiervon eine Belebung des Herrenfußballs im Sinne einer großen Gemeinschaft aus erster und zweiter Mannschaft.

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