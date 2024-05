A-Liga: Brensbach baut Vorsprung mit 7:1 weiter aus

Brensbach. Fünf Spiele vor Saisonende baute die SSV Brensbach am Dienstagabend durch einen 7:1 (3:0)-Erfolg gegen den TSV Höchst II in der A-Liga den Vorsprung auf den Tabellendritten Türk Beerfelden auf neun Punkte aus. Am Saisonende würde die SSV damit die Aufstiegsrelegationsrunde erreichen. An der Spitze führt nach wie vor die SG Bad König/Zell vor den Gersprenztalern, jetzt aber aktuell nur noch mit einem Zähler.