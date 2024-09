A-Klasse Zugspitze: Tabellenkeller punktet, Underdogs erfolgreich

Der TSV Hartpenning untermauert in der A-Klasse 4 seine Spitzenposition mit einem Sieg im Topspiel gegen den SV Miesbach II. Außerdem dürfen sich vor allem die Teams aus der unteren Tabellenhälfte freuen. Die SG Tegernseer Tal und des SV Bayrischzell rücken durch Siege ans Mittelfeld heran, und auch der SC Wall punktet.

Türkspor Hausham – SV Warngau⇥0:2 (0:1) Tore: 0:1/0:2 Scheuck (15./64.). Der SV Warngau hat drei Punkte bei Türkspor Hausham klargemacht. „Es war wie erwartet schwer für uns“, meint Türkspor-Trainer Stephan Loof, der vor dem Spiel über große personelle Probleme geklagt hatte. Die Gäste aus Warngau sind nun, nach sechs Punkten aus den vergangenen beiden Partien, richtig in der neuen Liga angekommen. Heimtrainer Loof sieht vor allem Unstimmigkeiten bei seiner eigenen Elf: „Wir waren in allem ein bisschen schlechter als Warngau, ob kämpferisch, spielerisch oder in den Zweikämpfen.“ Die Gegentore seien aber aus seiner Sicht vermeidbar gewesen. Demnach bescherte ein individueller Fehler der Verteidigung und eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung den Gästen den Sieg. Trotzdem sei es ein verdienter Sieg für Warngau. SV Miesbach II – TSV Hartpenning⇥1:2 (1:2) Tore: 0:1 Sanftl (32.), 1:1 Schwarzenbach (39.), 1:2 Klintzsch (45.). Rote Karte: Heisinger (80./SVM II). Es ist wohl das erste große Spitzenspiel der noch jungen Saison gewesen. Mit dem glücklicheren Ende für den TSV Hartpenning, der sich knapp mit 2:1 beim SV Miesbach II durchsetzte. „Ich denke, dass der Sieg nicht unverdient, aber am Ende natürlich glücklich war“, resümiert Hartpennings Coach Sebastian „Wacco“ Schmid. In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte besorgte zunächst Hartpennings Johannes Sanftl aus abseitsverdächtiger Position die 1:0-Führung für die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde. Die prompte Miesbacher Antwort: Der Ausgleich durch Johannes Schwarzenbach, ehe Hartpennings Routinier Daniel Klintzsch praktisch mit dem Halbzeitpfiff die 2:1-Führung markierte. „Danach war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor“, betont Miesbachs Coach Christian Prallas. „Aber wir haben es nicht geschafft, den Ausgleich zu machen.“ Nicht zuletzt lag das am bärenstarken Maximilian Müller im Hartpenninger Kasten, der ein ums andere Mal in höchster Not klärte.