A-Klasse: TuS Monsheim souverän auf Bezirksliga-Kurs Die Fußballer siegen zum achten Mal in Serie. Ataspor muss drei Feldverweise verkraften. Und Artur Ermilow schafft einen Hattrick. Der Spieltag im Einzelnen. von Perry Eichhorn · Gestern, 23:16 Uhr · 0 Leser

Ab durch die Mitte ist nicht immer die beste Lösung. Das merkt auch Alzeys Ömer Cekic, der von SV Normannia Pfiffligheims Steve Weinmann und Jomard Dalleki in die Zange genommen wird. – Foto: Christine Dirigo / pakalski

Monsheim. Und Monsheim marschiert immer weiter an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Alzey-Worms. Es war jetzt der achte Sieg in Folge für den TuS.



SV Horchheim II – SG Rheinhessische Schweiz 7:1 (1:0). – „Wir waren von Beginn an wach, haben aber einige Hochkaräter nicht genutzt“, berichtete Horchheims Trainer Michael Denschlag. Axmed Salad erzielte die zur Halbzeit knappe Horchheimer Führung (14.). Jonas Selbert (63., 62.), Jose Kaizer Monteiro (60.), Paul Lawall (68., 87.) und Robyn Fischer (70.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Dabei scheiterte Dennis Hamm-Kiefer noch per Foulelfmeter an Gästetorwart Kevin Walther (73.). Den Ehrentreffer für die Rheinhessische Schweiz erzielte Dominik Wernersbach (83.). „Die Gäste waren stark ersatzgeschwächt. Am Ende war es auch in der Höhe verdient“, war Denschlag zufrieden. Ataspor Worms – SG Westhofen/Gundheim/Abenheim 1:9 (0:4). – Ataspor hatte nach den Gelb-Roten Karten für Emre Aslan (30.) und Doguscan Keles, sowie der glatt Roten Karte für Ahmet Sen (80.) am Ende drei Spieler weniger auf dem Feld. „Trotz Unterzahl haben wir nicht schlecht gespielt“, war Ataspors Kadir Akcesme nicht unzufrieden. Marcel Vogt (14., 50.), Philipp Fischer-Radtke (16., 20., 78., 85.), Marcel Schäfer (35.), Valentin Renz (55.) und Nicolas Muth (70.) trafen zum Kantersieg der SG. Simar Lisan Oglou konnte den Ehrentreffer erzielen (65.). „Die Gäste waren einfach besser im Abschluss“, musste Akcesme zugeben.



SV Gimbsheim II – Rhenania Rheindürkheim 1:2 (0:0). – „Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel von beiden Seiten. Es gab viele Zweikämpfe“, schilderte Gimbsheims Trainer Nils Albrecht. Tore gab es erst in der zweiten Hälfte. Jonas Werle (74.) und Tom Dinger (81.) trafen für Rheindürkheim. Der Gimbsheimer Anschlusstreffer durch Laurin Scheid (90.+1) kam zu spät. „Wir hatten dazwischen eine gute Phase mit einem Lattentreffer von Marcel Schuster. Am Ende war es ein Arbeitssieg für Rheindürkheim“, bewertete Albrecht.

SG Mauchenheim/Freimersheim – SG Armsheim/Flonheim 4:1 (2:1). – „In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch“, beschrieb Mauchenheims Trainer Heiko Völker. Dem 1:0 durch Niklas Fritsch (10.) folgte der Ausgleich der Gäste durch Nikolaj Michel (13.). Michel hätte den Gast sogar in Führung bringen können, schoss seinen Foulelfmeter aber neben das Tor (16.). Jannik Arm (45.), Gregor Bischoff (75.) und Daniel Fuchs (87.) sorgten dafür, dass sich die SG Mauchenheim/Freimersheim am Ende durchgesetzt hatte. „In der zweiten Halbzeit hatten wir uns mehr Chancen herausgespielt und nichts mehr zugelassen“, lautete Völkers Analyse.

TSG Pfeddersheim II – FSV Osthofen 4:1 (1:1). – Leon Krasnici brachte die Osthofener in Führung (24.). „Es war ein gutes Spiel von uns. Nach dem 0:1 sind wir ruhig und geduldig geblieben“, erklärte TSG-Trainer Björn Miehe. Der Lohn war der Ausgleich durch Nico Schwuchow (35.). Mit einem Hattrick war Artur Ermilow am Ende der Matchwinner für die TSG (57., 68., 76.). Miehe, der zwei schwer verletzte Spieler zu beklagen hatte, fand: „Wir haben Fußball gespielt und am Ende verdient gewonnen. Kompliment an meine Jungs und gute Besserung für die Verletzten.“ Framersheim verpasst höheren Sieg