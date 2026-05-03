A-Klasse: Spielabbruch nach Verletzung

Den Ball im Visier: 1817-Akteur Alessio Granvillano (links) pirscht sich an Tugay Genc von Fiam Italia heran. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Spiellabbruch in der A-Klasse Mainz-Bingen: Das Duell SG Basara/Moguntia 1896 II gegen Harxheim musste nach 32 Minuten beendet werden, weil sich ein Gäste-Spieler schwer verletzte. Die Partie TSV Wackernheim gegen FSV Oppenheim wurde abgesagt und geht kampflos mit drei Punkten und 2:0 Toren an die Gastgeber, weil Oppenheim kein Team stellen konnte.

Nach vier Treffern von Stürmer Toma Shimamura (2., 18., 22., 25.) führte Basara 4:0, als Harxheims Mittelfeldmann Felix Neuberger auf den Arm fiel und per Krankenwagen abtransportiert werden musste. „Felix hat sich sehr unglücklich schwer verletzt“, sagte Harxheim-Coach Max Schirp. „Er ist auf einer Asphaltrinne aufgekommen, hat sich an beiden Armen verletzt und ist zusätzlich auf den Kopf aufgeschlagen. Er hat einen komplizierten Bruch im Handgelenk – und ihm stehen mehrere OPs in Aussicht.“ Schirp weiter: „Es war kein böses Foul. Eher unglücklich. Kein Vorwurf an den Gegner. Da wir mit sehr dünnem Kader angereist waren und die Führung der Gastgeber sehr deutlich war, haben wir einer Wertung mit 4:0 zugunsten von Basara zugestimmt.“ Basara-Trainer Alessio Elbert: „Wir wünschen dem Spieler gute Besserung und hoffen auf eine schnelle Genesung.“

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Der SVOO fand in der ersten Hälfte besser ins Spiel, konnte den Favoriten lange ärgern. „Nach der Halbzeit ließen die Kräfte nach und Budenheim gewann die Oberhand“, so Ober-Olms Co-Trainerin Carmen Greiner. „Dennoch blieb das Spiel lange offen.“ Tore: 0:1 Luis Wachsmuth (4.), 1:1 Paul Görke (9.), 1:2 Wachsmuth (52.), 1:3 Naser Jalbut (84.), 2:3 Tarkan Zintl (90., Foulelfer). Zuschauer: 50.

„Mit dünner Personaldecke sind wir sehr schlecht gestartet“, so FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Die erste Viertelstunde konnten wir nicht unseren Ballbesitzfußball auf den Platz bringen. Im Anschluss wurde es deutlich besser.“ Tore: 1:0, 2:0 Justin Grimes (30., 38.), 2:1, 2:2 Bastian Theis (48., 61.), 3:2 Danilo Bauer (66.), 3:3 Max Perneczky (86., Foulelfer). Zuschauer: 100.

„Ein rundum gelungener Tag – nicht nur aufgrund des Derbysieges“, sagte Pascal Berg, Sportlicher Leiter des VfL. „Mannschaft und das Trainerteam wollten diesen Sieg mit aller Macht. Die Jungs waren fleißig und griffig. Wir sind alle sehr stolz und glücklich.“ Tore: 1:0 Yannick Brendle (14.), 1:1 Patrick Dengler (15.), 2:1 Yannick Brendle (48.), 2:2 Johannes Kull (52.), 3:2 Maximilian Smuda (53.). Rote Karte: Deshan Veber (SVGA) wegen Notbremse an Robin Pawlak (90.). Zuschauer: 150.

„Das Ergebnis spricht für sich spricht“, so Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter bei Aksu. „Wir haben viel Druck ausgeübt. Großes Lob an die Weisenauer, die bis zur letzten Minute weiter gemacht haben.“ Tore: 1:0 Kemal Acar (2.), 2:0 Lirion Aliu (35.), 3:0 Marouan Mourtada Daoudi (37.), 3:1 Moritz Hartmann (38.), 4:1 Alexandru Mihai (52.), 5:1 Okan Akyüz (66.), 5:2 Mustafa Yildirim (87.), 6:2 Mourtada Daoudi (90.). Zuschauer: 50.

„Eine starke Leistung“, betonte Steffen Binger, Sportlicher Leiter der Alemannia. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Es wurde uns nichts geschenkt.“ SG-Coach Timm Bocian: „Wir haben Tore verschenkt, Riesenchancen vergeben. Der Schiri hat heute seine eigenen Regeln gepfiffen, einen Elfmeter an Laubenheim verschenkt, unsere zwei klaren nicht gegeben, eine Notbremse an Simon Hoffeller wurde auch nicht geahndet.“ Tore: 0:1 Linus Knuf (14.), 1:1 Björn Helmrath (23.), 2:1 Jan Kohlbacher (72.), 3:1 Helmrath (84.). Zuschauer: 30.

„Nach einer schwachen ersten Halbzeit haben wir deutlich mehr Engagement gezeigt“, so 1817-Trainer Sven Giese. „Hier hat sich unsere stärkere Physis durchgesetzt. Es freut mich, dass zwei Jungs aus der A-Jugend getroffen haben.“ Tore: 0:1 Arturo Patria (20.), 1:1 Tim Fechner (53.), 2:1 Florian Heller (66.), 3:1 Isam Jebara (68.), 4:1 Jovan Mitic (72.), 5:1 Heller (76.), 6:1 Ayman Sobotta (89.). Zuschauer: 60.





