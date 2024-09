A-Klasse 6 D/I: Attenkirchen „einfach abgezockter“ - Oberhaindlfing mit knappem Sieg

Traf zweimal: Jakob Linseisen (r.) hatte maßgeblichen Anteil am Attenkirchener Sieg in der Moosburger Neustadt. – Foto: Michalek

Klares 4:1 beim TSV Moosburg, der SV Oberhaindlfing bleibt vorn in der Tabelle. Die Spiele des 6. Spieltages in der A-Klasse 6 Donau/Isar in der Übersicht.

Durch einen hart erkämpften Sieg über den SVA Palzing II verteidigte der SV Oberhaindlfing die Tabellenführung in der A-Klasse 6. Die SpVgg Attenkirchen untermauerte allerdings ebenfalls ihre Ambitionen – durch einen Erfolg im Spitzenduell beim TSV Moosburg. SV Oberhaindlfing – SVA Palzing II 2:1 (0:1). Die Gäste hätten seiner Truppe alles abverlangt und das Leben schwer gemacht, lobte Oberhaindlfings Coach Mario Tafelmaier das Auftreten der Palzinger Reserve. In Folge eines kapitalen Abwehrbocks geriet seine Truppe sogar ins Hintertreffen: „Nach der Pause aber haben wir verdient die Tore gemacht, hätten sogar noch höher gewinnen können“, betonte Tafelmaier, der sich mit den gewonnenen drei Zählern sehr zufrieden zeigte. Tore: 0:1 Leon Marvin Steinkühler (15.), 1:1 Matthias Kaindl (66.), 2:1 Hans Schäffler (76.).