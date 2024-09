A-Klasse 5 D/I: Watschn für die Spitzenteams SV Vötting II und MTV Pfaffenhofen

Vötting II und Pfaffenhofen kassieren zehn Tore. Der sechste Spieltag der A-Klasse 5 Donau/Isar in der Übersicht.

SV Dietersheim – BC Attaching II 0:0. Erstmals in dieser Saison konnte BCA-Coach Thomas Stampfl auf nahezu den gesamten Kader zurückgreifen. Und das machte sich direkt bemerkbar: Nach fünf Partien ohne Punktgewinn sammelte seine Elf beim SVD den ersten Zähler ein. Bis zur Gelb-Roten Karte gegen Georges Amegan (63./Foulspiel) seien beide Teams aus Sicht des Attachinger Übungsleiters sogar gleichauf gewesen. „In den letzten 20 Minuten hätte Dietersheim aufgrund der Überzahl aber ein Tor verdient gehabt“, gesteht Stampfl. Wobei auch seine Auswahl zuvor zweimal im Eins-gegen-Eins gescheitert war.

In der A-Klasse 5 ist keiner unbezwingbar – das steht bereits nach dem sechsten Spieltag fest. Denn neben den zuvor ungeschlagenen Vöttingern, die gegen den TSV Reichertshausen eine 0:6-Klatsche hinnehmen mussten, ging auch der Seriensieger aus Pfaffenhofen beim 4:0-Erfolg des SV Pulling leer aus. Erstmals punkten konnten außerdem der BC Attaching II und der FC Mintraching. Beide sammelten jeweils einen Zähler.

TSV Allershausen II – TSV Eching II 1:2 (1:1). In puncto Chancenverwertung gab es in diesem Duell noch Luft nach oben. So erklärte der Allershausener Teamchef Phongphat Khlongkhlaew: „Eching hat gut gespielt, aber wir müssen den Sieg einfahren.“ Anders sah das Zebras-Trainer Peter Kanizsai: „Wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen. Es war klar, wer heute gewinnt.“ Tore: 1:0 Phongphat Khlongkhlaew (11.), 1:1/1:2 Samuel Glogowksi (23./49.).