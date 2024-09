A-Klasse 2 kompakt: „Rädchen greifen immer besser ineinander“

Zurück auf dem Platz ist der SC Fürstenfeldbruck (in Gelb) um Spielertrainer Patrick Lapper. – Foto: Dieter Metzler

Dem SC Fürstenfeldbruck und Rot-Weiß Überacker gelingt die Generalprobe fürs Spitzenspiel der A-Klasse 2 am kommenden Wochenende.

Landkreis – So langsam werden die Verhältnisse klarer. Der an diesem Wochenende spielfreie FC Emmering, die Rot-Weißen von Überacker und vor allem der noch verlustpunktfreie SC Fürstenfeldbruck setzen sich an der Tabellenspitze immer mehr ab. Eine besondere Duftmarke setzte der SCF mit seinem Kantersieg bei der Zweitvertretung des SC Gröbenzell. A-Klasse 2

TSV Alling II – SV RW Überacker 0:3 (0:1) – Mit einem ergebnismäßig souveränen Erfolg verteidigten die Rot-Weißen aus Überacker ihre weiße Weste, mit der sie nun am kommenden Wochenende ins Topspiel gegen den SCF gehen. Andre Macedo Alves hatte dazu mit seinem Führungstreffer die Grundlage geschaffen.

SC Gröbenzell II – SC Fürstenfeldbruck 2:8 (1:3) – Zwar hätte es locker zweistellig ausgehen können, doch Brucks Trainer Patrick Lapper war mit der Vorstellung mehr als zufrieden. „Die Rädchen greifen bei uns immer besser ineinander.“ Zudem sei die Quote der genutzten Chancen gegenüber den letzten Spielen gestiegen. Nervenschonend war auch, dass die Partie nach einer halben Stunde bereits entschieden war. Da hatten Christian Mühlberger, Lapper selbst und Nickoy Ricter bereits zu einer 3:0-Führung getroffen. Ricter hatte an diesem Tag besonders gute Laune, denn er traf noch zweimal. Für den Rest des Schützenfestes sorgten zweimal Maurizio Sommer sowie Marlon Könen. Die beiden Gröbenzeller Ehrentreffer erzielte Noah Wagner. Die nächsten Partien in Überacker und Emmering dürften für den SCF die erste richtige Prüfung sein.

TSV Fürstenfeldbruck West – Ethnikos Puchheim 1:1 (1:0) – Als Tabellennachbarn kamen beide Mannschaften zusammen, als Tabellennachbarn trennten sie sich auch wieder. Den besseren Start hatten die Gastgeber erwischt. Folgerichtig hatte Genc Shaqiri nach zehn Minuten die Führung erzielt. Die hielt immerhin knapp 50 Minuten – bis Leon Ruder Maß genommen und das Ziel richtig getroffen hatte. Danach änderte sich in der fairen Partie, es gab nur drei gelbe Karten, trotz allen Bemühens beider Mannschaften nichts mehr am insgesamt leistungsgerechten Unentschieden.