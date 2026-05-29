90.+7: Yalcin hält Klosterhardts Aufstiegshoffnungen am Leben

Die Gäste hatten zwar über weite Strecken mehr Ballbesitz, fanden gegen leidenschaftlich verteidigende Burgaltendorfer aber nur selten klare Wege in den Strafraum. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Max Langerbein, dessen abgefälschter Abschluss knapp über das Tor flog (34.). Zuvor hatte Meik Kunz den SVA-Keeper Jonas Altenkamp mit einem direkten Freistoß geprüft (29.). Neben leidenschaftlicher Zweikampfführung setzte Burgaltendorf besonders auf schnelle Umschaltmomente, hatte über lange Strecken damit aber auch nur bedingt Erfolg.

Und Burgaltendorf geriet etwas fixer auf Betriebstemperatur. Nach einer Ecke köpfte Tim Karkau zum 1:0 ein und brachten den Tabellenführer so in Zugzwang (52.). Klosterhardt erhöhte in der Folge den Druck, biss sich jedoch immer wieder an der aufopferungsvoll kämpfenden Defensive der Gastgeber die Zähne aus. Hamza Velic scheiterte per Kopf gleich doppelt an Altenkamp (65., 66.).

Fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff zog ein Gewitter auf und verzögere den Wiederanpfiff immens. Die Teams kehrten erst mit rund 30 Minuten Verspätung auf den Platz zurück. Nach kurzem Aufwärmprogramm ging es aber schon wieder schnell weiter.

Auf der anderen Seite verpasste Burgaltendorf die Vorentscheidung. Leon Metke setzte eine gefährliche Hereingabe knapp am langen Pfosten vorbei (74.), ehe Nico Großheimann in der Nachspielzeit aus aussichtsreicher Position geblockt wurde (90.+4).

Yalcin mit der letzten Aktion: Klosterhardt rettet einen Punkt

Mit Fortschreiten der Spielzeit wurde die Stimmung naturgemäß immer rauer. Für Klosterhardt kam der Rückschlag im Aufstiegskampf immer näher. Dazu wurde auf Seiten von Burgaltendorf fast jeder gewonnene Zweikampf wie ein Tor bejubelt, die Arminia hatte auch in Sachen Körpersprache in dieser Phase nicht viel entgegenzurichten. In der Nachspielzeit schien die Partie nach einer Szene schon vorzeitig entschieden. Fabian Abel sah nach einem völlig übermotivierten Einsteigen den Platzverweis, seinen Gegenspieler traf er mit einem Tritt in die Magengrube. (90.+6). Doch als in Unterzahl vermeintlich die letzte Hoffnung zu Ende war, wagte Klosterhardt sich noch einmal nach vorne. Im Chaos um die Fünfmeterlinie behielt Emre Yalcin die Übersicht und traf tatsächlich mit der buchstäblichen letzten Aktion zum Ausgleich (90.+7).

Danach brandete grenzenloser Jubel bei der Arminia aus, der Unparteiische pfiff die Partie gar nicht mehr erneut an. Während bei Burgaltendorf für den Moment natürlich die Enttäuschung über den verpassten Coup anzusehen war, darf sich umso mehr der unbeteiligte Konkurrent Rot-Weiss Essen II ärgern. Lange Zeit sah es nämlich so aus, als könnte der Tabellenzweite aus eigener Kraft die Tabellenführung übernehmen, so läuft womöglich alles auf ein hochspannendes Saisonfinale hinaus.