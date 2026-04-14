90+1! Schwaben Augsburg holt wichtigen Sieg, FCA - Wacker 0:0

Die Augsburger starteten deutlich aktiver und bestimmten in den ersten 25 Minuten das Geschehen. Mehrfach tauchten sie gefährlich vor dem Gästetor auf, während auf der anderen Seite lediglich Noa-Gabriel Simic für gelegentliche Entlastung sorgte. Mit zunehmender Spielzeit fanden auch die Gäste besser in die Partie, sodass sich das Geschehen im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs weitgehend ausglich – allerdings ohne echte Torgefahr auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau verhalten: viele Zweikämpfe, wenig Tempo, kaum Strafraumszenen. Erst ab der 75. Minute erhöhte Burghausen den Druck und erarbeitete sich einige gute Chancen. Die größte Möglichkeit vergab Vojtech Mares, dessen Kopfball nach einer Ecke an der Querlatte landete. Augsburgs Keeper Tobias Jäger rückte in der Schlussphase mehrfach in den Mittelpunkt und bewahrte sein Team mit starken Paraden vor einem späten Rückstand. So blieb es am Ende bei einem leistungsgerechten 0:0 in einem durchschnittlichen Regionalligaspiel, in dem der FCA II jedoch Glück hatte, nicht doch noch den entscheidenden Treffer zu kassieren.