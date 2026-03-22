90 Minuten im Re-Live: Einheit Wernigerode gewinnt nach Blitzstart

In der Hinrunde hatte der FC Einheit Wernigerode dem VfL Halle 96 ein Bein gestellt. Zu Gast im Stadion am Mannsberg kassierten die Hallenser - damals noch ganz oben in der Spitzengruppe mit dabei - ihre erste Niederlage der Saison. Auch das Wiedersehen am Sonntag entschieden die Hasseröder für sich.
Nach einem Blitzstart gewann der FC Einheit das Gastspiel im Süden des Bundeslandes mit 3:1. Schon in der dritten Spielminute hatte Niclas Treu seine Farben in Front gebracht. Nach dem Seitenwechsel war der Winter-Rückkehrer zwei weitere Male erfolgreich und schnürte damit einen Dreierpack. Die Antwort der Hausherren durch Niclas Hüttig (83.) kam zu spät.
Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme haben das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga Süd am Sonntag im exklusiven Livestream übertragen. Fans und Interessierte haben nun die Möglichkeit, die gesamten 90 Minuten sowie die Interviews nach dem Spiel noch einmal im Re-Live zu sehen!
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Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Fußball-Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Begegnungen aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober- und Verbandsliga.