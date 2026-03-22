90 Minuten im Re-Live: Einheit Wernigerode gewinnt nach Blitzstart Oberliga Süd +++ Wer setzte sich am Sonntag im Stadion am Zoo durch? von Kevin Gehring · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Achim Freund

In der Hinrunde hatte der FC Einheit Wernigerode dem VfL Halle 96 ein Bein gestellt. Zu Gast im Stadion am Mannsberg kassierten die Hallenser - damals noch ganz oben in der Spitzengruppe mit dabei - ihre erste Niederlage der Saison. Auch das Wiedersehen am Sonntag entschieden die Hasseröder für sich.

Nach einem Blitzstart gewann der FC Einheit das Gastspiel im Süden des Bundeslandes mit 3:1. Schon in der dritten Spielminute hatte Niclas Treu seine Farben in Front gebracht. Nach dem Seitenwechsel war der Winter-Rückkehrer zwei weitere Male erfolgreich und schnürte damit einen Dreierpack. Die Antwort der Hausherren durch Niclas Hüttig (83.) kam zu spät.