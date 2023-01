Die Münchner Löwen beim Jubeln: als Finalsieger krönten sich die Oberbayern zum Gewinner des diesjährigen Sonnenland-Cups!

9-Meter-Krimi im Finale: Münchner Löwen bezwingen Borussia Dortmund Ausverkauftes Haus in der Passauer Dreiländerhalle +++ FuPa.tv bei allen Spielen des hochkarätig besetzten U15-Wettbewerbs live dabei

Rund 1.500 Zuschauer! Volle Ränge einmal mehr in der Passauer Dreiländerhalle beim hochklassig besetzten U15-Turnier um den Sonnenland-Cup. Und am Ende ein glücklicher Sieger: der TSV 1860 München! Per Neunmeterschießen mit dem Quäntchen Glück in der Tasche. Borussia Dortmund zeigte eine ebenso bärenstarke Leistung, verschoss aber einen seiner "Neuner" und zog knapp den Kürzeren! Im Neunmeterschießen um Platz 3 setzte sich der 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 gegen die SpVgg Unterhaching durch.

Im Endspiel musste - wie konnte es anders sein - das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. In der regulären Spielzeit glichen die Münchner Löwen 17 (!) Sekunden vor Schluss zum 1:1 aus. In der Lotterie zum Schluss verschossen die Dortmunder ihren zweiten Neunmeter und damit war der Weg frei für die Münchner nach ner bärenstarken Leistung an diesem Turniertag. Den Titel hätten sich die Dortmunder aber sicher ganz genauso verdient gehabt.



In einem am Ende dann doch noch hochspannenden Halbfinale setzte sich Borussia Dortmund gegen den 1. FC Kaiserslautern durch. Zwar gingen die Roten Teufel in Front. Doch der BVB drückte auf die Tube, drehte das Duell in ein 1:3, kassierte in der Schlussminute noch den Anschlusstreffer, rettete die knappe Führung aber verdientermaßen ins Ziel.

Das offizielle Siegerfoto! Die Löwen samt Funktionären und Sponsoren!







Im Halbfinal-"Stadtderby" gegen die SpVgg Unterhaching gingen die Münchner Löwen in Minute drei in Führung. Haching wehrte sich nach Kräften, kassierte aber in Minute 8 den vorentscheidenden, zweiten Tiefschlag und flog gegen die starken Löwen dann doch verdientermaßen im Halbfinale raus! Am Ende gelang den Sechzgern sogar noch das 3:0!



In der Runde der letzten Acht setzte sich der 1. FC Kaiserslautern enorm knapp und nur per Neunmeterschießen gegen Wacker Burghausen durch. Dabei hatte Wacker den Sieg mehrfach auf dem Schlappen. In der regulären Spielzeit führte Wacker bis 10 Sekunden (!) vor Schluss, kassierte per Kopfballtreffer den 1:1-Ausgleich. Es musste das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Lautern verballerte den zweiten Versuch, aber Burghausen den entscheidenden dritten und wenig später auch den vierten.