7:0! Ergoldsbachs »rabenschwarzer Tag« schlägt Topspiel

Christian Allramsberger (Sportlicher Leiter, Simbach): "Wir sind gut reingekommen, haben das umgesetzt, was wir machen wollten - die Bälle in die Schnittstelle hinter die Kette vermeiden. Wir sind auch in Führung gegangen, können sogar auf 2:0 erhöhen. Dann allerdings haben wir nachgelassen und Kelheim in Spiel kommen lassen. Das 1:1 fällt nach einem Standard, mit 2:1 gehen wir in die Halbzeit. Verdient zu diesem Zeitpunkt. Die zweite Halbzeit ging klar an Kelheim. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Die Köpfe sind unten, aber nächste Woche geht es weiter."