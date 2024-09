7. Pleite in Folge für Heimstetten: „Gefühlt der absolute Tiefpunkt“

Siebte Niederlage in Folge: Der SV Heimstetten verspielt bei 2:4-Niederlage in Sonthofen eine 2:0-Halbzeitführung.

Heimstetten – Roman Langer hat am Wochenende kein Kino besucht und dennoch einen Film angesehen – sehr zu seinem Leidwesen. Denn was der Trainer des SV Heimstetten Anfang der zweiten Hälfte im Duell seiner Elf beim Tabellenletzten der Bayernliga Süd, dem 1. FC Sonthofen, vorgeführt bekam, war für ihn ein Horrorstreifen par excellence.

„Ich habe mich gefühlt wie im Film“, sagt der Coach, dessen Team mit einem 2:0 in die Pause gegangen war. „Es macht Bumm, Bumm, Bumm, und plötzlich hast du das Spiel in zehn Minuten verloren.“ Denn binnen kürzester Zeit fängt sich der SVH drei Gegentore, zieht am Ende mit 2:4 den Kürzeren und kassiert somit die siebte Pflichtspielniederlage hintereinander.

"Schockstarre" in Heimstetten nach Niederlage gegen Sonthofen