7 Bezirksligisten mischen beim EEAtec-Cup mit

Wie letzten Winter warten die Hallentage der JFG Obere Vils 08 mit einem gutbesetzten Abend-Hallenturnier auf. Beim EEAtec-Cup kennen sich die Spieler untereinander bestens. Denn: Unter den acht Herrenmannschaften, die sich am Abend des 3. Januars in der Schulsporthalle Vilseck um den Titel streiten, tummeln sich gleich sieben Vertreter aus der Bezirksliga Nord!

„Für das Herrenturnier am Freitagabend haben wir ein gutes Teilnehmerfeld zusammenbekommen. Ein Highlight wird wieder sein, dass jedes zehnte Turniertor für die Mannschaft mit Flüssigem belohnt wird. Dass auch bei Gruppenspielen zwischendrin wieder ein wenig Spannung da ist, hat schon letztes Jahr ziemlich viel Spaß gemacht“, sagt Thomas Hüttner stellvertretend für das Ausrichterteam der JFG Obere Vils. Bei der Erstauflage setzte sich die SV Grafenwöhr gegen die Konkurrenz durch. Beeindruckend war der 5:1-Finalsieg über die SpVgg Pfreimd.



Die drei Erstplatzierten erhalten einen Geldpreis und auch der beste Spieler, Torwart und Torschütze des Turniers werden ausgezeichnet. Um 17 Uhr steigt das erste Gruppenspiel, das Endspiel soll gegen 21.45 Uhr angepfiffen werden. Nach der Gruppenphase stehen auch „kleine Halbfinals“ zwischen den Gruppendritten und -vierten an. Im Anschluss werden alle Platzierungen ausgespielt. Der Spannungsbogen ist schon mal aufgebaut: Inzwischen stehen die Gruppeneinteilung in der Spielplan fest.





Gruppe A: TSV Tännesberg, SV Inter Bergsteig Amberg, SV Etzenricht (alle Bezirksliga), SG Sorghof/Vilseck II (A-Klasse)



Gruppe B: FC Weiden-Ost, SV TuS/DJK Grafenwöhr, SV Hahnbach, 1.FC Schlicht (alle Bezirksliga)



Hier geht's zum ausführlichen Turnierplan...





Auch die Serie der Jugendturniere, die Anfang Januar in Vilseck mittlerweile Tradition haben, kann sich wieder sehen lassen. Top besetzt ist das Turnier der U13-Junioren am Dreikönigstag. Hier mischen neben der U12 des SSV Jahn Regensburg etliche weitere Mannschaften aus der Junioren-Bayernliga und -Förderliga mit. „Da ist sicherlich Spannung geboten. Auch alle weiteren Mannschaften der JFG spielen ihr eigenes Turnier. Hier haben wir hauptsächlich Mannschaften aus der Region eingeladen“, erklärt Thomas Hüttner.