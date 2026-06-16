66-facher Zweitliga-Akteur verstärkt Oberliga-Aufsteiger

In Dresden trug Aosman die Nr. 10. – Foto: Eibner Pressefotos

Auf dem Papier ist es ein echter Königstransfer. Der SC RW Maaslingen kann in der ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte auf einen früheren Zweitliga-Spieler setzen. Der 31-jährige Aias Aosman beendet seinen Profikarriere und kehrt nach Jahren im Ausland in seine deutsche Heimat zurück. Mit Adrian Mavretic (TuS Lohe) und Maximilian Helf (SC Peckeloh) hat Coach Sergej Bartel seinen Kader auf 29 Mann aufgestockt.

Aosman ist seit Februar offiziell vereinslos, seine letzte Station war die griechische 2. Liga. Türkei, Mazedonien, Rumänien, Griechenland, der gebürtige Syrer ist in einigen Profiligen Europas herumgekommen, nachdem er im Sommer 2019 Dynamo Dresden verlassen hatte. Mit dem ostdeutschen Traditionsverein stieg er 2016 in die 2. Bundesliga auf und kam daraufhin in 66 Partien zum Einsatz. Zuvor war er bei Drittligist Jahn Regensburg aktiv gewesen. Insgesamt 100 Drittliga-Spiele stehen in seiner Vita. Für sein Heimatland Syrien absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 15 Länderspiele.

Seit Jahren ist Aosman regelmäßiger Gast bei RWM. Er absolvierte im vergangenen Sommer bereits die Vorbereitung mit und war auch in den vergangenen Monaten im Mannschaftstraining dabei, so dass die künftige Zusammenarbeit nur noch der logische Schritt war, nachdem der Ex-Profi nun kürzertreten möchte. „Er bringt eine Menge Qualität mit, hat einen guten letzten Pass und einen guten Abschluss auch aus der Distanz", so Bartel, der den Kader im westfälischen Amateuroberhaus breiter aufstellen möchte.