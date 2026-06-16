66-facher Zweitliga-Akteur verstärkt Oberliga-Aufsteiger

Auf dem Papier ist es ein echter Königstransfer. Der SC RW Maaslingen kann in der ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte auf einen früheren Zweitliga-Spieler setzen. Der 31-jährige Aias Aosman beendet seinen Profikarriere und kehrt nach Jahren im Ausland in seine deutsche Heimat zurück. Mit Adrian Mavretic (TuS Lohe) und Maximilian Helf (SC Peckeloh) hat Coach Sergej Bartel seinen Kader auf 29 Mann aufgestockt.
Aosman ist seit Februar offiziell vereinslos, seine letzte Station war die griechische 2. Liga. Türkei, Mazedonien, Rumänien, Griechenland, der gebürtige Syrer ist in einigen Profiligen Europas herumgekommen, nachdem er im Sommer 2019 Dynamo Dresden verlassen hatte. Mit dem ostdeutschen Traditionsverein stieg er 2016 in die 2. Bundesliga auf und kam daraufhin in 66 Partien zum Einsatz. Zuvor war er bei Drittligist Jahn Regensburg aktiv gewesen. Insgesamt 100 Drittliga-Spiele stehen in seiner Vita. Für sein Heimatland Syrien absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 15 Länderspiele.
Seit Jahren ist Aosman regelmäßiger Gast bei RWM. Er absolvierte im vergangenen Sommer bereits die Vorbereitung mit und war auch in den vergangenen Monaten im Mannschaftstraining dabei, so dass die künftige Zusammenarbeit nur noch der logische Schritt war, nachdem der Ex-Profi nun kürzertreten möchte. „Er bringt eine Menge Qualität mit, hat einen guten letzten Pass und einen guten Abschluss auch aus der Distanz", so Bartel, der den Kader im westfälischen Amateuroberhaus breiter aufstellen möchte.
Vom letztjährigen Ligarivalen SC Peckeloh kommt niemand Geringeres als Co-Kapitän Maximilian Helf. Der 27-jährige Führungsspieler hat in der Spielzeit 2022/23 mit dem Delbrücker SC bereits in der Oberliga gespielt, stieg in die Westfalenliga ab und blieb seitdem in der sechsthöchsten Spielklasse. Nach seinem Wechsel im Sommer 2024 zum SC Peckeloh hat der Defensivmann sein Konto auf 123 Westfalenliga-Partien aufgestockt.
Eine Verstärkung für die Offensivmann soll der 27-jährige Adrian Mavretic sein, der in den vergangenen Jahren seinen Torriecher beim Landesligisten TuS Lohe unter Beweis gestellt. Alleine in der vergangenen Saison stehen 36 Scorer-Punkte in seiner FuPa-Statistik (21 Tore/15 Assists). Vorherige Westfalenliga-Stationen waren der SV Rödinghausen II und der SC Herford, bei dem er schon unter Bartel gespielt hat.
Kader SC RW Maaslingen 2026/27:
Torwart: Fynn Achtelik (22), Nik Jonas Deubel (24), Bohdan Ostrenko (20)
Abwehr: Elms Jeroen Bornemann (25), Lukas Franzmeier (32), Magnus Giersdorff (36), Marcel Hofrath (33), Ben Klostermann (29), Felix Ostsieker (21), Jan-Christoph Stühmeier (30), Kilian Tschöpe (25), Maximilian Helf (27)
Mittelfeld: Burak Mete Cosar (26), Berkan Ersoy (23), Jesper Fuchs (29), Paul-Joan Heineking (20), Atakan Kurnaz (23), Rion Latifaj (29), Bastian Schreiber (29), Jan-Malte Schwier (24), Tim-Lennart Siekmann (24), Joel Waterbär (25), Kadir Yildirim (29)
Angriff: Mattis Beckmann (23), Faton Islamaj (24), Adrian Mavretic (27), Bastian Rode (29), Connor Wlotzka (28), Aias Aosman (31)
Trainer: Sergej Bartel (38)
Zugänge: Felix Ostsieker (21, FC Bad Oeynhausen), Ben Klostermann (29, FC Preußen Espelkamp), Mattis Beckmann (23, VfL Theesen), Nik Jonas Deubel (24, FC Preußen Espelkamp), Tim-Lennart Siekmann (24, Westfalia Kinderhaus), Adrian Mavretic (27, TuS Lohe), Maximilian Helf (27, SC Peckeloh), Aias Aosman (31, vereinslos, zuletzt Griechenland/2. Liga)
Abgänge: Marcel Redeker (31, SpVgg. Union Varl), Nico Putrino (24, FC Bad Oeynhausen), Grigorijs Degtjarevs (22, Ziel unbekannt)