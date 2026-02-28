6:0: Vilzing mit top erster Hälfte – Wenzenbach und Weiden II je 4:1

Nik Leipold erzielte zwei der sechs Vilzing-Tore. – Foto: IMAGO / Frank Scheuring

Weil der Regionalliga-Auftakt gegen Burghausen auf den kommenden Dienstag verlegt wurde, absolvierte die DJK Vilzing am Freitagabend kurzfristig noch ein letztes Testspiel. Und die Generalprobe war erfolgreich. Mit 6:0 wiesen die Mannen von Trainer Thorsten Kirschbaum den Bezirksliga-Dritten TSV Kareth-Lappersdorf in die Schranken. Vor allem im ersten Durchgang präsentierte sich die DJK torhungrig und schraubte den Spielstand bis zur Halbzeitpause auf 5:0 in die Höhe. Simon Sedlaczek und Nik Leipold trafen jeweils doppelt. Vilzings Co-Trainer Matthias Graf zeigte sich zufrieden mit dem letzten Testlauf: „Wir wollten nochmals vor dem Ligaauftakt Matchpraxis sammeln und mit einem guten Gefühl die Vorbereitung abschließen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir unsere Offensivaktionen konsequent zu Ende gespielt“, sagte er nach dem Spiel.



Ansonsten waren am Freitag vorrangig Bezirksligisten im Testspiel-Einsatz. Jeweils mit 4:1 erfolgreich waren der SV Wenzenbach (gegen Mitterdorf) und die SpVgg SV Weiden II (gegen Schwarzenfeld). Eine herbe 0:5-Klatsche musste Bezirksliga-Süd-Schlusslicht SV Töging gegen den TSV Greding einstecken. Der FC Amberg spielte nur 1:1 unentschieden gegen die U19-Auswahl des TSV Kareth. Die Spielverläufe im Überblick.