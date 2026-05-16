6:0: Vichttal mit deutlichen Sieg über Teutonia Weiden

– Foto: Ayhan Gündüz

Im Derby gegen das Teutonia Weiden feierte die Avramovic-Elf einen standesgemäßen 6:0-Sieg. Während Vichttal seine Hausaufgaben im oberen Tabellendrittel souverän erledigt, steht Weiden beim Einstand des neuen Trainers Giuseppe Avellino vor dem Mittelrheinliga-Knockout.

Bereits in der ersten Halbzeit schraubte der Favorit das Ergebnis im Minutentakt in die Höhe. Luan Braun eröffnete den Torreigen mit einem schnellen Doppelpack (22., 27.), ehe Ex-Teutone Niklas Valerius per Treffer zum 3:0 (34.) nachlegte. Jonas Hoss sorgte noch vor dem Pausentee mit dem 4:0 (41.) für die endgültige Vorentscheidung. Trotz des deutlichen Zwischenstandes steckten die Hausherren nicht auf. Vichttals Co-Trainer Jens Dovern zollte dem Kontrahenten nach dem Abpfiff durchaus Respekt: „Teutonia Weiden hatte über 90 Minuten wirklich ein enormes Energielevel und hat es uns echt schwer gemacht – auch wenn wir am Ende mit 6:0 gewonnen haben.“

Die tiefstehenden Gastgeber machten es dem VfL phasenweise nicht leicht, Lücken zu finden. „Sie standen immer sehr tief und kompakt, aber wir haben sehr erwachsen gespielt und unsere Aufgaben konsequent erledigt“, so Dovern weiter. Der Schlüssel zum Erfolg lag für ihn vor allem in der eigenen Defensivarbeit: „Vor allem das Spiel gegen den Ball haben wir super gelöst und uns so den Weg zu diesem Sieg geebnet.“