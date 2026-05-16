6:0: Vichttal mit deutlichen Sieg über Teutonia Weiden

Im Derby gegen das Teutonia Weiden feierte die Avramovic-Elf einen standesgemäßen 6:0-Sieg. Während Vichttal seine Hausaufgaben im oberen Tabellendrittel souverän erledigt, steht Weiden beim Einstand des neuen Trainers Giuseppe Avellino vor dem Mittelrheinliga-Knockout.
Vor 253 Zuschauern machten die Gäste vom Dörenberg von Beginn an kurzen Prozess und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde.
Bereits in der ersten Halbzeit schraubte der Favorit das Ergebnis im Minutentakt in die Höhe. Luan Braun eröffnete den Torreigen mit einem schnellen Doppelpack (22., 27.), ehe Ex-Teutone Niklas Valerius per Treffer zum 3:0 (34.) nachlegte. Jonas Hoss sorgte noch vor dem Pausentee mit dem 4:0 (41.) für die endgültige Vorentscheidung. Trotz des deutlichen Zwischenstandes steckten die Hausherren nicht auf. Vichttals Co-Trainer Jens Dovern zollte dem Kontrahenten nach dem Abpfiff durchaus Respekt: „Teutonia Weiden hatte über 90 Minuten wirklich ein enormes Energielevel und hat es uns echt schwer gemacht – auch wenn wir am Ende mit 6:0 gewonnen haben.“
Die tiefstehenden Gastgeber machten es dem VfL phasenweise nicht leicht, Lücken zu finden. „Sie standen immer sehr tief und kompakt, aber wir haben sehr erwachsen gespielt und unsere Aufgaben konsequent erledigt“, so Dovern weiter. Der Schlüssel zum Erfolg lag für ihn vor allem in der eigenen Defensivarbeit: „Vor allem das Spiel gegen den Ball haben wir super gelöst und uns so den Weg zu diesem Sieg geebnet.“
In der Schlussphase der Partie schwanden bei der Teutonia dann endgültig die Kräfte. Der eingewechselte Janes Pollmann (80.) und Canel Cetin (82.) machten mit ihren Treffern das halbe Dutzend voll und besiegelten den bitteren 6:0-Endstand aus Sicht der Weidener.
Während der VfL Vichttal mit diesem Dreier weiterhin oben dranbleibt, ist das Kapitel Mittelrheinliga für Teutonia Weiden nun auch rechnerisch so gut wie beendet. Sollte die SpVg Porz am Sonntag auch nur einen Punkt einfahren, ist der Abstieg auch mathematisch besiegelt. Bei der Teutonia wird dieser Umstand jedoch niemanden mehr überraschen – die Planungen für die Landesliga laufen im Hintergrund ohnehin längst auf Hochtouren.