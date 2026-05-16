5:2, 51 Punkte & Platz 5: Vilzing jubelt – Haas verletzt

Die Vilzinger haben zum Saisonabschluss nochmal Grund zum Jubeln. – Foto: Paul Hofer

Die Zahl 5 dominierte den letzten Spieltag dieser Regionalliga-Spielzeit aus Vilzinger Sicht. Fünf Tore erzielte die DJK im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II (5:2). Damit konnte diese Saison, in der die Oberpfälzer vor allem im Frühjahr richtig stark performten, auf einem starken fünften Platz beendet werden. Außerdem wurde noch die 50-Punkte-Marke geknackt. Mit 51 Zählern gehen die Mannen um Cheftrainer Thorsten Kirschbaum letztlich ins Ziel. Die Fürther Jungtruppe geht in die Abstiegs-Relegation – aber nur dann, wenn der erste Anzug den Abstieg aus der 2. Bundesliga doch noch verhindert.



Natürlich hieß es am Huthgarten auch Abschniednehmen am letzten Regionalliga-Spieltag. Unter anderem von Matthias Graf. Der Bayerwäldler gibt sein Amt als Co-Trainer nach fünf Jahren ab. Dem Verein bleibt er aber erhalten. Wie mittlerweile feststeht, rückt er ins Trainerteam der Kreisliga-Mannschaft. „Es war ein toller Abschluss“, freute sich Graf über den klaren Heimsieg zum Saisonabschluss. Sein Fazit: „Der heutige Sieg ging vollkommen in Ordnung. Leider haben wir mit Tommy Haas einen Verletzten zu beklagen, was die Stimmung natürlich etwas trübt. Alles in allem war das – gerade mit all den personellen Rückschlägen seit dem Winter – eine sehr gute Saisonleistung.“



Die knapp 700 Zuschauer am Huthgarten sahen eine realtiv ereignisarme erste Halbzeit. Lado Akhalaia brachte die Franken in der 23. Minute in Front. Durch zwei Elfmeter, jeweils versenkt von Andreas Jünger (25./41.) – beim ersten Mal hatte er Glück – drehte Vilzing noch vor der Pause die Partie. Im Zweiten Durchgang schlug zunächst Fürth zum 2:2 zurück (Noah König/51.), ehe Martin Tiefenbrunner (52.), Simon Sedlaczek (64.) und der eingewechselte Alexis Fambo (90.+7) ließen mit ihren Toren die DJK-Fans jubeln. Was die Stimmung etwas trübte: In der Schlussphase verließ Thomas Haas das Feld mit verbundenem Arm.





Alles auf einen Blick:



DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Martin Tiefenbrunner (63. Luis Bezjak), Jonas Blümel, Jonas Goß (68. Martin Mihaylov), Simon Sedlaczek (90. Tobias Kordick), Josef Gottmeier, Thomas Haas (82. Alexis Alban Fambo), Paul Grauschopf, Andreas Jünger, Erol Özbay

SpVgg Greuther Fürth II: Theo Menapace, Christoph Meister (46. Jakob Engel), Raul Marita (67. Max Meyer), Yannick Scholz, Noah König, Daniel Adlung, Philipp Hack, Mehmet Avlayici (90. Arjanit Fazlija), Lucas Torres Farias, David Abrangao (46. Jakob Krautkrämer), Lado Akhalaia (85. Joshua Okpalaike)

Tore: 0:1 Lado Akhalaia (23.), 1:1 Andreas Jünger (26. Foulelfmeter), 2:1 Andreas Jünger (42. Foulelfmeter), 2:2 Noah König (51.), 3:2 Martin Tiefenbrunner (52.), 4:2 Simon Sedlaczek (64.), 5:2 Alexis Alban Fambo (90.+7)

Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 678