5:1 und 4:1! Etzenrichter Statement, Spitzenreiter geht Baden

Zwei deutliche Siege, zwei Ausrufezeichen: Der Samstag in der Bezirksliga Nord hatte es in sich! Im Chamer Landkreisderby setzte sich die DJK Arnschwang deutlich und hochverdient mit 4:1 beim Tabellenführer FC Raindorf durch. Sogar noch höher gewann der SV Etzenricht. Die Truppe um Spielertrainer Andy Wendl behauptete sich zu Hause mit 5:1 gegen den TSV Tännesberg, der nach einem traumhaften Saisonstart aktuell nicht mehr so recht auf die Beine kommt.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir konnten heute einen über 90 Minuten verdienten Sieg einfahren. Das war eine mehr als ordentliche Vorstellung. Wir waren von Anfang an gut drin und gingen 3:0 in Führung. Klar hat uns das 3:1 kurz zurückgeworfen. Auch die zweite Hälfte lief ähnlich, es war ja fast ein Spiel auf ein Tor. Spätestens mit dem 4:1 war das Ganze gegessen. Insgesamt ein guter Auftritt von allen Mannschaftsteilen.“



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Das Ergebnis sagt schon alles. Wir haben heute nicht ansatzweise an die Leistungen anknüpfen können, die wir in den ersten Spielen gebracht haben. Läuferisch und kämpferisch war das zu wenig. Wir schossen uns die Dinger schon fast selber rein, indem wir hinten wilde Sache treiben. So gewinnst du kein Spiel, gerade gegen Etzenricht nicht. Da müssen wir schauen, den Bock irgendwann wieder umzustoßen. Der Sieg für Etzenricht geht völlig in Ordnung. Langsam sollten wir schon wieder verstehen, dass in der Bezirksliga Fußball gespielt werden muss, sonst wird diese Negativserie länger anhalten.“







Stefan Kleber (Trainer FC Raindorf): „Wir haben verdient verloren. Der Spielverlauf war etwas kurios, uns wurde ein klares Tor nicht gegeben. Glückwunsch nach Arnschwang.“



Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Über 90 Minuten war es ein absolut verdienter Derbyerfolg. Wir waren heute ganz einfach vom Kampf, von der Leidenschaft, vom Willen und der Mentalität 4:1 stärker als Raindorf. Wir hatten viel mehr Torchancen. Ich bin stolz auf die Truppe, weil wir doch sehr viele Ausfälle hatten und trotzdem die drei Punkte mitgenommen haben.“