5:1 Sieg bei Bobo II: Eberspoint überwintert auf Rang drei

Mit einem vielleicht etwas zu hohen, aber am Ende verdienten 5:1 Auswärtssieg bei Bobo II konnten die Löwen das Jahr 2022 erfolgreich abschließen und manövrieren sich somit in eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückrundenspiele im kommenden Jahr.

Gegen die Reservemannschaft des Kreisligisten musste man aber zunächst einen Rückstand hinterherlaufen: Nach einer flachen Hereingabe nutzte Kilian Erlmeier den freien Raum und schob zur 1:0 Führung ein (6. Min). Durch den Gegentreffer wachgerüttelt wurde der FCE auch in der Offensive endlich gefährlich. Die erste Großchance vergab Florian Hagenberger nach einem Abpraller aus wenigen Metern. Für den Ausgleich sorgte dann Abwehrrecken Johannes Maier, welcher nach einem Eckball sehenswert per Kopf ins lange Eck zum Ausgleich traf (14. Min). In der Folge wirkte der FCE deutlich kontrollierter, die Gastgeber hingegen bleiben über lange Bälle auf die schnellen Außenstürmer gefährlich. Nach einer Passstafette kam FCE- Spielmacher Martin Breiteneicher im Zentrum zum Abschluss, doch Keeper Habenberger lenkte den Ball noch um den Pfosten. Nach einem weiteren Standard verpasste Maier den Doppelpack, scheiterte aber per Kopf am Innenpfosten des Gehäuses. Den fälligen Führungstreffer erzielte dann Breiteneicher, welcher nach Zuspiel von Robert Walter sowohl die Innenverteidigung, als auch den Keeper ins leere Laufen ließ und zur 1:2 Halbzeitführung einschob (42. Min).

Kurz nach der Pause fiel dann die Vorentscheidung auf kuriose Weise: Bei einem Klärungsversuch von Keeper Habenberger wurde Florian Hagenberger angeschossen. Der Ball trudelte daraufhin ins lange Eck zur 1:3 Führung (50. Min). Der direkte Doppelschlag wurde vom guten Referee Dieter Neß aufgrund einer Abseitsstellung von Ziyad Yassin zurückgepfiffen. Die Gastgeber gaben sich in der Folge nicht geschlagen drückten auf den direkten Anschlusstreffer. Nach einer Bogenlampe von Jakob Forster musste sich Löwenkeeper Fröhlich lange Strecken, um den Einschlag zu verhindern. Dem FCE spielte in dieser Phase der inzwischen stockende Spielfluss in die Karten, da sich einige Spieler immer wieder über die Entscheidungen des Schiedsrichters beschwerten. In der Schlussphase drückte Bobo den FCE in den eigenen Strafraum, musste aber nach einem Konter auf der Gegenseite das 1:4 hinnehmen: Florian Kubanek eroberte im Zentrum den Ball und bediente FCE-Stürmer Ziyad Yassin, welcher ins kurze Eck zur Entscheidung vollstreckte (83.Min). Kurz vor Schluss traf der Torjäger nach einer Flanke von Spielmacher Martin Breiteneicher per Kopf zum 1:5 Endstand (85. Min).