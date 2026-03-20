45-Minuten-Unterbrechung: BFC-Ausgleich überschattet

Valdemar Sadrifar wurde lang auf dem Feld behandelt. – Foto: Sebastian Räppold

Das Regionalliga-Spiel zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke endete unentschieden, wurde jedoch von einer schweren Verletzung überschattet.

Diese Partie hatte einiges! Die VSG Altglienicke gastierte am Freitagabend nach der Entlassung Ersan Parlatans mit Interimstrainer Dan Twardzik beim BFC Dynamo. Dabei fanden die Gäste gut ins Spiel, zeigten sich bissig, griffig in den Zweikämpfen und stressten die Weinrot-Weißen ständig. Kurz vor der Pause zappelte der Ball dann aber im Tor der VSG, doch Linienrichter Max Göldner hob die Fahne. Abseits!

Nach der torlosen ersten Halbzeit bestimmte die VSG Durchgang zwei von Beginn an. Nikos Zografakis vergab in der 55. Minute eine hundertprozentige Torchance, schob eine Ecke am langen Pfosten freistehend am Tor vorbei. Doch nur wenig später durften die Gäste jubeln. Mehmet Ibrahimi nutzte einen Fehler des BFC und schob zum 0:1 ein.