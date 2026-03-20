45-Minuten-Unterbrechung: BFC-Ausgleich überschattet

Das Regionalliga-Spiel zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke endete unentschieden, wurde jedoch von einer schweren Verletzung überschattet.
Diese Partie hatte einiges! Die VSG Altglienicke gastierte am Freitagabend nach der Entlassung Ersan Parlatans mit Interimstrainer Dan Twardzik beim BFC Dynamo. Dabei fanden die Gäste gut ins Spiel, zeigten sich bissig, griffig in den Zweikämpfen und stressten die Weinrot-Weißen ständig. Kurz vor der Pause zappelte der Ball dann aber im Tor der VSG, doch Linienrichter Max Göldner hob die Fahne. Abseits!
Nach der torlosen ersten Halbzeit bestimmte die VSG Durchgang zwei von Beginn an. Nikos Zografakis vergab in der 55. Minute eine hundertprozentige Torchance, schob eine Ecke am langen Pfosten freistehend am Tor vorbei. Doch nur wenig später durften die Gäste jubeln. Mehmet Ibrahimi nutzte einen Fehler des BFC und schob zum 0:1 ein.
Dynamo steckte aber nicht auf und kam in der 80. Minute durch Jan Shcherbakovski zum Ausgleich. So richtig jubeln konnten die Hausherren aber nicht, denn in der Szene verletzte sich Valdemar Sadrifar schwer. Der 24-jährige Däne blieb liegen, musste behandelt werden. Schnell eilten anwesende Sanitäter herbei. Schiedsrichter Tim Gerstenberg schickte die Teams zügig in die Kabine, während der Stadionsprecher darüber informierte, dass ein Krankenwagen anrücken müsse und die Partie entsprechend vorerst nicht fortgesetzt werden kann. Neben dem RTW war auch ein Notarzt im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich Sadrifar den Arm gebrochen und das so, dass die unmittelbare Behandlung erschwert wurde. Die Partie war insgesamt für 48 Minuten unterbrochen, ehe Sadrifar ins Krankenhaus gebracht und die Partie fortgesetzt werden konnte. In den Schlussminuten war der BFC schließlich dem Siegtreffer näher, doch es blieb bei der Punkteteilung.