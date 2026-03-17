Sieglos in 2026: Regionalligist schmeißt Trainer raus Altglienicke trennt sich von Ersan Parlatan von ser · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke ist bisher noch so gar nicht im neuen Jahr angekommen. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge hat der Verein nun die Reißleine gezogen.

Gegen Babelsberg erkämpfte sich die VSG Altglienicke am Sonntag immerhin noch einen Punkt. Zuvor gab es gegen Meuselwitz und Luckenwalde Niederlagen und jeweils eine Punkteteilung bei Jena und gegen Zwickau. Nimmt man das letzte Spiel vor der langen Winterpause gegen Lok Leipzig noch mit rein, sind die Berliner seit sechs Ligaspielen ohne Sieg. Scheinbar zu viel! Denn am Dienstag gab der Verein bekannt, dass Trainer Ersan Parlatan gehen muss. „Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung und intensiven Gesprächen hat sich die Vereinsführung zu diesem Schritt entschieden. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und auf Basis unterschiedlicher Vorstellungen in der sportlichen Ausrichtung", heißt es in der Pressemitteilung des Regionalligisten.

Parlatan hatte das Amt erst im vergangenen Sommer übernommen. Auch Co-Trainer Erhan Aydinoglu wurde freigestellt. „Ersan hat mit großem Engagement und hoher fachlicher Qualität gearbeitet. Dafür gebührt ihm unser ausdrücklicher Respekt. In offenen und vertrauensvollen Gesprächen wurde jedoch deutlich, dass unsere Vorstellungen in zentralen sportlichen Fragen auseinandergehen. Deshalb haben wir uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden", begründet Torsten Mattuschka, sportlicher Leiter der VSG, die Entscheidung.

Twardzik übernimmt erneut - Ex-Profi wird Co-Trainer Vorerst wird Co-Trainer Dan Twardzik das Ruder übernehmen. Erneut. Der ehemalige Torhüter ist seit 2021 im Trainerstab, war schon in der Vorsaison interimistisch als Chef tätig, nachdem Semih Keskin ging. Ihm zur Seite steht Björn Brunnemann, der im Winter überraschend von seinen Aufgaben als Cheftrainer der U23 des Vereins entbunden wurde.

Co-Trainer Dan Twarzik übernimmt vorerst an der Seitenlinie. – Foto: Sebastian Räppold