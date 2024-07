45. Auflage des VG-Turniers Alzey-Land

Framersheim. Mit acht Mannschaften startet am heutigen Donnerstag das Fußball-Turnier der VG Alzey-Land. Ausrichter ist der TuS Framersheim. Favorit ist - neben dem Gastgeber - die SG Mauchenheim/Freimersheim, die in der zurückliegenden Runde nur unglücklich den Aufstieg in die Bezirksliga verpasste. Außenseiterchancen haben der TSV Gau-Odernheim II, der FV Flonheim. Wie in der Vergangenheit kommt vom Petersberg nur die Zweite Mannschaft, was die Attraktivität des Wettbewerbs steigert. Zu groß ist der Leistungsunterschied zwischen Verbandsliga und A-Klasse, die beim Framersheimer Turnier die Spitze bildet. Auch RWO Alzey verzichtet auf den Einsatz des Bezirksliga-Teams. Trainer Christoph Heinrich hatte bereits vor Längerem gesagt, die Zahl der Testspiele gering halten zu wollen. Die neuformierte Mannschaft solle sich vorrangig erst einmal im Training finden.