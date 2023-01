44.(!) Auflage: Straßkirchens Budenzauber ist nun der "Goidhaibal-Cup" Nur der Sponsor ist neu beim Traditionsturnier in der alt-ehrwürdigen Turnhalle des A-Klassisten

Die Veranstalter um Abteilungsleiter Stefan Kastl und AH-Leiter Klaus Altmann können insgesamt 16 Herren- und 7 AH-Mannschaften an den vier Turniertagen in Straßkirchen begrüßen. In Zeiten von bekanntlich nachlassendem Interesse am Hallenfußball ist man beim Gastgeberverein daher zurecht stolz auf die beachtliche Teilnehmerzahl. FC-Vorsitzender Heinz Hahn hat mit der Karmelitenbrauerei Straubing einen neuen starken Partner ins Boot geholt. Es werden zwei Vorrundenturniere mit je sieben Mannschaften gespielt. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Endturnier am Dreikönigstag. Der Titelverteidiger SpVgg Stephansposching und Gastgeber FC Straßkirchen sind für die Endrunde gesetzt. Es wird nach den BFV-Regularien mit Rundum-Bande gespielt.





Am Dienstag 03.01.2023 ab 18:30 Uhr spielen in der Gruppe 1 der RSV Ittling, SV Irlbach, SV Mengkofen, SV Pankofen, RSV Parkstetten, SpVgg Pondorf und der SV Sossau. Als Favorit geht der SV Mengkofen als Tabellenführer der Kreisklasse Mallersdorf ins Rennen. Der RSV Parkstetten mit seinen drei ukrainischen Ausnahmespielern wird sich ebenso wie die SpVgg Pondorf um Spielertrainer Michael Kettl gute Chancen auf das Weiterkommen ausrechnen. Die Spieler des Nachbarvereins aus Irlbach um Tom Rauscher und Christoph Pitzlbacher kennen die Straßkirchner Halle nur allzu gut und daher ist ihnen durchaus eine gute Platzierung zuzutrauen. Interessant wird natürlich auch zu sehen sein wie sich die von Sebastian Kienberger trainierten Ittlinger um Torwart-Routinier Bodo Schustok, die junge Mannschaft aus Pankofen und die Truppe aus Sossau schlagen werden.

Am Mittwoch 04.01.2023 ab 18:30 Uhr spielen in Gruppe 2 die SpVgg Deggendorf II, FC Gottfrieding, TSV Oberschneiding, Plattlinger Kickers, SG Saulburg/Kirchroth II, SV Wiesenfelden und eine Reservemannschaft des Gastgebervereins FC Straßkirchen. Die Gottfriedinger von Teammanager Christian Froschauer gehen an diesem Tag als Favorit an den Start. Der SV Wiesenfelden um Trainer Markus Gabauer sind ebenso wie die Plattlinger Kickers mit Trainer Markus Knogl bereits seit einigen Jahren in der Straßkirchner Halle anzutreffen. Bei der von Alexander Althammer trainierten SpVgg Deggendorf II und der SG Saulburg/Kirchroth um Spielertrainer Dominik Scherm wird es darauf ankommen welche Spieler jeweils im Kader stehen. Der Nachbarverein aus Oberschneiding hinkt in der aktuellen Saison den großen Erwartungen hinterher, man darf also gespannt sein wie die junge Mannschaft in der Halle abschneidet. Die Reserve des FC Straßkirchens um den nimmermüden Dirk Büttner, Klaus Altmann, Stefan Späth und die jungen Schäfer, Betz und Wallner wollen für eine Überraschung sorgen.