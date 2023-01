Titel-Hattrick: Stephansposching siegt beim "Goidhaibal-Cup" Das Kreisklassen-Spitzenteam ist beim Straßkirchner Bandenkick erneut das Maß der Dinge +++ ASV Steinach gewinnt AH-Turnier

Am Dreikönigstag waren neben Gastgeber FC Straßkirchen und Titelverteidiger SpVgg Stephansposching die acht Mannschaften dabei, die sich in den Vorrunden-Turnieren für die Endrunde qualifizieren konnten. In der Gruppe A steigerte sich die Heimmannschaft nach der Auftaktniederlage gegen die SpVgg GW Deggendorf II erheblich und konnte nach Siegen gegen Türk Gücü Straubing, SG Saulburg / Kirchroth II und SV Irlbach den Gruppensieg feiern. Der abstiegsbedrohte Kreisklasist Irlbach musste sich nur dem Gastgeber-Team geschlagen geben und zog somit ebenfalls ins Halbfinale ein.





In der Gruppe B zeigte die SpVgg Pondorf um Spielertrainer Michael Kettl eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorrunde und sicherte sich mit drei Siegen und einem Unentschieden souverän den Gruppensieg. Den zweiten Platz schnappte sich der Titelverteidiger aus Stephansposching. Die in der Vorrunde groß auftrumpfende Truppe des FC Gottfrieding schieden überraschend - wie auch der TSV Oberschneiding und der allerdings ersatzgeschwächter RSV Parkstetten - vorzeitig aus.