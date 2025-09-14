4:4, 5:5 & Kantersiege: Wahnsinnige Ergebnisse in der Landesliga

____

VfB 03 Hilden II – TuRU Düsseldorf 1:3

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Tolga Ceylan (64. Marvin Michell Theis), Leander Boden, Ali-Imran Coban (46. Brandon Gjikani), Tarique Maurice Hurd (64. Josip Bilac), Amine Feldaoui (55. Abdelilah Zarok), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor (65. Amin Saouti), Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan (71. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nico Wehner (38.), 0:2 Sahin Ayas (79.), 0:3 Amin Saouti (82.), 1:3 Abdelilah Zarok (86. Foulelfmeter)



1. FC Wülfrath – FC Remscheid 2:2

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Florian Schikowski, Ryo Matsutaka, Stefan Okkert, Youssef El Boudihi, Athanasios Xiros - Trainer: Joscha Weber

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo (79. Ahmed Al Khalil), Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada (79. Furkan Asut), Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Leonhard Fronia (68. Luka Sola), Stanislao Apicella (72. Andrii Pedchenko) - Trainer: Ferdi Gülenc

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Ebrahim Omayrat (13.), 1:1 Stanislao Apicella (32.), 1:2 Dominik Heinen (59.), 2:2 Daniel Ivezic (67.)



ASV Einigkeit Süchteln – VSF Amern 1:1

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Batuhan Arslanoglu, Lennard Brüster (78. Alessio Hyka), Felipe Burkhardt, Leo Heinrich Rennett (89. Fabian Trzensisko), Leonit Popova (93. Leon Luca Benik) - Trainer: Volker Hansen

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Maik Lambertz, Shogo Taniguchi, Niklas Thobrock (74. Toya Okada), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Lamin Fuchs, Malte Knop (63. Adam El Edghiri) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Johannes Hamacher (11.), 1:1 Paul Fröhling (36.)



TVD Velbert – Victoria Mennrath 1:2

TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Anastasios Pescelidis, Soma Ando (77. Amin Sayah), Fauzani Issa Issaka (46. Quassim El Harrouyi), Yisoo Kwon, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang, Adams Kreuer, Yamato Aoki (87. Chahir Abu Khorma), Nathanael-Victor Ndoyi (62. Maxford- Akuamoah Sampong) - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers (92. Nasser El Aboussi), Lukas Heller (82. Miguel Werner), Noah Kubawitz (89. Erjon Duriqi), Vasiko Gogolidze (88. Alex Alexandrov), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (67. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Nathanael-Victor Ndoyi (1.), 1:1 Simon Littges (11.), 1:2 Konstantin Xenidis (45.)



SC Velbert – SC Kapellen-Erft 2:1

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (85. Alper Islam), Phil Pape, Mariano-Valerio Manno (89. Mert Celik), Jovan Gudalovic (58. Hasan Utku), Prosper Malua-Kikangila (71. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Jan Lukas Nosel (46. Simon Sasse), Luca Tim Jerz (46. Thomas Lavia), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (75. Maik Ferber), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi (62. Jonas Giesen), Nils Mäker, Justin Schiffer (62. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jovan Gudalovic (18.), 2:0 Tobias Doil (59.), 2:1 Luis Giesen (67.)



TSV Solingen – DJK Gnadental 3:1

TSV Solingen: Tobias Bergen, Marcel Gerasch (80. Jannik Weber), Luis Reck, Christian Krone, Cedric Kareem Ben Zid (46. Torben Rüdingloh), Leonidas Goudinas, Alexander Klatt, Tom Gray (62. Nektarios Romas), Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (92. Gabriel Kelava), Jasper Teske (86. Armando Ciavarella) - Trainer: Nils Esslinger

DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Marvin Meirich (79. Malte Hauenstein), Tarik Mavili (46. Milos Jesic) (55. Oliver Wargalla), Milos Jesic (55. Oliver Wargalla), Maurice Girke (46. Luca Save Spasovski), Nico Kaufmann (70. Bela Fredryk Henri Bliss), Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 102

Tore: 1:0 Jasper Teske (42.), 1:1 Marco Lüttgen (65.), 2:1 Jasper Teske (85.), 3:1 Jannik Weber (90.)



SSV Bergisch Born – SC Union Nettetal 4:1

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Furkan Kücüktireli, Maikel Klein, Tarik Makkaoui, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis, Levin Ilias Ceylan, Francesco Leonardo Di Donato (55. Anouar Isaoui), Germano Bonanno (86. Gael Ntolo), Lutonda Ntiti - Trainer: Tim Janowski

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman (58. Luka Drca), Daniel Pfaffenroth, Pascal Schellhammer, Leon Chuontu Tumbarinu, Chisato Suda, Noel Gergorec (67. Giosué Joel Mangano), Tomi Alexandrov (46. Mats Platen), Branimir Galic (90. Tobias Schriddels) - Trainer: Kemal Kuc - Trainer: Dominik Pasculli - Trainer: Blerim Rrustemi

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Branimir Galic (24.), 1:1 Lutonda Ntiti (49.), 2:1 Julian Bernhard (62.), 3:1 Germano Bonanno (64.), 4:1 Marvin Pak (90.+3)

Gelb-Rot: Levin Ilias Ceylan (72./SSV Bergisch Born/)

Gelb-Rot: Moritz Kosfeld (90./SC Union Nettetal/)



FC Kosova Düsseldorf – SG Unterrath 3:0

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija, Leon Azemi, Aidan Sadeghi (90. Eureljo Gjoni), Astrit Hyseni, Lejs Zenuni (73. Agan Ljeza), Beslind Fazlija (83. Shkelqim Hyseni), Egzon-Baijram Zendeli (83. Fatlum Ahmeti), Adonis Aliu (73. Kaito Kajitani), Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Mikura Suzuki (85. Alexander Straeten), Shuki Hamanosono, Ionas-Apostolos Frantzozas, Christian Bus (46. Dustin Hörz), Ahmad Ali (68. Max Kohmann), Soru Iwanaga (46. Ibrahim Jaha), Shunya Hashimoto, Elias Dian (46. Bünyamin Dogan) - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Ismail Hajjam

Schiedsrichter: Tim Grevelhörster (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Roman William Callan (38.), 2:0 Egzon-Baijram Zendeli (48.), 3:0 Fatlum Ahmeti (90.+1)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – DV Solingen 0:4

1. Spvg. Solingen Wald 03: Rostyslav Degtyar, Georgios Siadas, Klaus Duplex Songue, Vedran Beric (44. Konstantinos Tsiougaris), Edin Šehić (75. Raul- Florin Ghite), Noah Salau, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo (67. Gun-hyuk Go), Gianluca Giuseppe Cirillo, Nikolaos Skondras - Trainer: Daniele Varveri

DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Nusret Yagmur, Ilias El Joudi (60. Mohamed Aaross), Tuncay Muhammet Altuntas (85. Bilal El Ouamari), Kosei Fujita (82. Nahum Belay Ghebressulasie), Mehmet Zeki Tunc, Sercan Er (76. Eray Yigiter), Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (74. Gabriel Binga Pemba) - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 850

Tore: 0:1 Tuncay Muhammet Altuntas (7.), 0:2 Tuncay Muhammet Altuntas (40.), 0:3 Tuncay Muhammet Altuntas (57.), 0:4 Salim El Fahmi (65.)

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II

So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born

So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath

So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert

So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln





DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – DJK Blau-Weiß Mintard 4:4

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Luis Schneider, Niklas Hunder, Dominik Hendricks (89. Andreas Kewe), Nils Unger, Luca Campe (59. Kerron Oteng-Adjei), Marcel Welscher (75. Patrick Dutschke), Yves Busch, Alain Hansmann-Jackson, Maurice Tavio Y Huete (78. Christopher Löffler), Timo Conde, Jeremy Metzler (68. Joel Wyputa) - Trainer: Sascha Hense

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller (69. Philip Müller), Max Haubus, Leon Eschen, Marvin Matten, Nick Heppner, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld (84. Lucas Elias Simos), Serkan Güzel (81. Anil Tura), Ben Kastor, Leonard Rettek (58. Fatih Koru) - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Serkan Güzel (13.), 1:1 Timo Conde (21.), 2:1 Maurice Tavio Y Huete (32.), 2:2 Ben Kastor (45.+1), 3:2 Luca Campe (45.+5), 4:2 Nils Unger (49.), 4:3 Ben Kastor (87.), 4:4 Marvin Matten (90.+6)



VfB Bottrop – VfB Speldorf 3:2

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Alessandro Falcone, Labinot Kryeziu (73. Mick Matthes), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (90. Luka Husmann), Emin Aksu, Gino Pöschl (79. Olcay Yilmaz), Raphael Steinmetz (82. Frederick Owusu Ansah), Lasse Dittner, Bjarne Neumann, Rene Biskup (55. Nusret Miyanyedi) - Trainer: Marco Hoffmann - Trainer: Sascha Wisniowski

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Gabriel Heckerott, Maximilian Fritzsche, Florian Meyer, Robin Tschierske (31. Dominic Miller), Mertcan Akdeniz (69. Destine Onyemere), Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger - Trainer: Christian Luvuezo

Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Rene Biskup (6.), 1:1 Bradley Asoh (9.), 2:1 Rene Biskup (27.), 3:1 Lasse Dittner (54.), 3:2 Bradley Asoh (68.)

Rot: Mika Pollmann (90./VfB Speldorf/Notbremse)



SV Scherpenberg – GSV Moers 0:4

SV Scherpenberg: Julian Geitz (46. Miguel Nefian), Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer (86. Luca Grillemeier), Nick Noah Redam (81. Emirhan Karaca), Tevfik Kücükarslan, Kaan Terzi, Arda Terzi (46. Baha Arslanboga), Vedad Music (71. Ömer Akbel) - Trainer: Christian Mikolajczak - Trainer: Gregor Grillemeier

GSV Moers: Jan Philip Roolfs, Shadi Ghrayeb, Pierre Nowitzki, Karim El Moumen, Conner Marco Wastian, Thorsten Kogel (67. Mert Kefeli), Ilias El Moumen (88. Mika Engeln), Sergen Avni Dogan (71. Koki Okamura), Nils Christian Werner, Ava Kader (81. Konstantin Möllering), Danny Rankl (86. Lukas Koch) - Trainer: Dirk Warmann

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Maximilian Abel (4. Eigentor), 0:2 Danny Rankl (40.), 0:3 Danny Rankl (78.), 0:4 Lukas Koch (87.)



1. FC Lintfort – Sportfreunde Niederwenigern 3:2

1. FC Lintfort: Philipp Gutkowski, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Ouassim El Abdouni, Furkan Baydar, Alexander Maas (68. Abdoulaye Sall), Noah Devran Andich Abdeslam (82. Yassine Riad), Princely Ngangjoh, Andre Rieger (77. Simon Schwarz), Carlos Candido Pin (86. Matti Völkel), Alfred Appiah (86. Yassin Andich) - Trainer: Marcin Baluch - Trainer: Mohamed El Mimouni jr. - Trainer: Robin Van Radecke

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (75. Robin Duesmann), Paul Schütte, Jakob Elias Heufken, Frederik Lach, Marc Geißler (58. Florian Machtemes), Dominik Enz, Marc Fabian Rapka, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka (61. Niklas Nadolny), Moreno Mandel - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Finn Dorka (33.), 1:1 Andre Rieger (53.), 2:1 Alfred Appiah (67. Foulelfmeter), 2:2 Marc Fabian Rapka (73.), 3:2 Alfred Appiah (85.)

Rot: Marc Fabian Rapka (90./Sportfreunde Niederwenigern/)



FC Kray – Viktoria Goch 0:1

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, David Leinweber, Michael Tosh Lake, Juri Korte, Dlovan Ibrahim, Ferhat Mumcu (61. Chrysanth Mallek) (83. Mohammed El Zein), Luca Kazelis (74. Faris El Maaroufi), Luis Miguel Hoffart, Milot Ademi, Edmond Kadrijaj - Trainer: Dimitrios Pappas - Trainer: Can Senol

Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller, Marius Alt (85. Niklas Zaß), Ahmed Miri (77. Jacob Falkhofen), Gabriel Preuß (57. Luca Palla), Luca Plum, Levon Kürkciyan (77. Elias Koenen), Florian Ortstadt (90. Malte Baumeister) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Florian Ortstadt (12.)



PSV Wesel – ESC Rellinghausen 0:1

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Lennart Laader, Joel Begic, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Jost Gerards, Noah Karschti (75. Gian-Luca Klinger), Zinedine Funfack (83. Stephan Sanders), Felix Gehrmann, Max Mahn, Jan Gehrmann (84. Berkan Toptas) - Trainer: Björn Assfelder

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse (84. Malick-Montell Mourtala), Malik Tchalawou (89. Tom Holz), Luka Bosnjak, Berkan Eken (71. Yaw Osei Awuah), Yousef Issa (78. Linus Tom Butz), Jérôme Martial Sabrowski - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Yousef Issa (15.)

Gelb-Rot: Lennart Laader (54./PSV Wesel/)



Mülheimer FC 97 – SV Budberg 0:5

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Selim Enes Aydogdu, Yechan Baek, Gianluca Barone, Elmin Mujezinovic, Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun, Tunahan Yardimci, Takeru Kokubu (42. Howon Ryu) - Trainer: Engin Tuncay

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Jan Luca Häselhoff (75. Jeremy Umberg), Felix Weyhofen, Lennart Hahn (76. Ceyhun Dagdemir), Benedict Vana, Fynn Leon Eckhardt, Niklas Ueberfeld (57. Florian Mordt), Alessandro Hochbaum, Moritz Paul (75. Lennart Severith), Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Moritz Paul (37.), 0:2 Lennart Hahn (55.), 0:3 Moritz Paul (66.), 0:4 Moritz Paul (69.), 0:5 Florian Mordt (89.)

Rot: Eun-seok Ko (54./Mülheimer FC 97/Notbremse)



SC Werden-Heidhausen – Sportfreunde Hamborn 07 5:5

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider (79. Phillip Niclas Hußmann), Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Fynn Niklas Roß, Tobias Alexander Jerghoff, Linus Thamm (70. Gianluca Carlo Nava), Moritz Alexander Stöber (83. Nils Hetkamp), Max Richter, Jamal Daniel Werner (63. Elias Demirel) - Trainer: Danny Konietzko

Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze, Nico Kuipers, Seungho Noh, Max Werner (65. Mamadou Lamarana Diallo), Rashad Ouro-Akpo, Lars Marcel Werth-Jelitto, Alexandros Chassanidis (55. Giuliano Cosma Salierno), Pascal Spors (77. Luka Blazevic), Burkay Bostanci (55. Julian Keibel) - Trainer: Marcel Stenzel

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 (32.), 1:1 Pascal Spors (36.), 2:1 Max Richter (40.), 3:1 Linus Thamm (51.), 4:1 Rashad Ouro-Akpo (54. Eigentor), 5:1 Laurens Elias Grünewald (71.), 5:2 Luka Blazevic (78.), 5:3 Noah Gabriel Herrmann (85.), 5:4 Julian Keibel (88.), 5:5 Luka Blazevic (90.)



Rhenania Bottrop – SG Essen-Schönebeck 0:5

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (75. Hendrik Laakmann), Flavio Dietz, Jan Niklas Schröer (86. Samuel Kahnert), Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik, Orcun Mengenli, Cem Sakız, Tekin Mang (80. Lucas Bellingkrodt), Murat Berbero (46. Noah Lombaya), Joshua Meder (70. Mohammad Almahmoud Alhussain) - Trainer: Stefan Thiele

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Julius Nosal (66. Avni Yirmibes), Antony Brai, Johann Müller, David Lenze (46. Erion Abazi), Yassine Bentaleb, Nana Kwame Appiah (63. Athanassios Angelos Gentidis), Yasar Cakir, Soheib Benhamza (46. Matondo-Manace Mbombo), Siegfried Viktor Kalonda (63. Nick Hillmann) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Yasar Cakir (20.), 0:2 Nana Kwame Appiah (26.), 0:3 Yasar Cakir (47.), 0:4 Nick Hillmann (74.), 0:5 Yassine Bentaleb (77.)

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - SV Scherpenberg

So., 21.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - FC Kray

So., 21.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen

So., 21.09.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop

So., 21.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - PSV Wesel

